OKAMI Project (OKM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o OKAMI Project (OKM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
OKAMI Project (OKM) informácie

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

Oficiálna webová stránka:
https://okami.org/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681

OKAMI Project (OKM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OKAMI Project (OKM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 10.00T
$ 10.00T$ 10.00T
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 120.10M
$ 120.10M$ 120.10M
Historické maximum:
$ 0.0005
$ 0.0005$ 0.0005
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.00001201
$ 0.00001201$ 0.00001201

OKAMI Project (OKM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OKAMI Project (OKM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OKM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OKM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OKM tokenomiku, preskúmajte cenu OKM tokenu naživo!

