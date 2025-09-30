OKB (OKB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o OKB (OKB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:24:13 (UTC+8)
OKB (OKB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OKB (OKB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.98B
$ 3.98B
Celková ponuka:
$ 21.00M
$ 21.00M
Počet coinov v obehu:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.98B
$ 3.98B
Historické maximum:
$ 258.672
$ 258.672
Historické minimum:
$ 1.25311487482
$ 1.25311487482
Aktuálna cena:
$ 189.647
$ 189.647

OKB (OKB) informácie

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Oficiálna webová stránka:
https://www.okx.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c

OKB (OKB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OKB (OKB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OKB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OKB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OKB tokenomiku, preskúmajte cenu OKB tokenu naživo!

Ako kúpiť OKB

Máte záujem pridať OKB (OKB) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu OKB vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

OKB (OKB) história cien

Analýza histórie cien OKB pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

OKB cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OKB asi smeruje? Naša OKB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

