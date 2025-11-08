BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena OHO PLUS je 0.793639USD. Trhová kapitalizácia OHO je --USD. Sledujte aktualizácie cien OHO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OHO PLUS je 0.793639USD. Trhová kapitalizácia OHO je --USD. Sledujte aktualizácie cien OHO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o OHO

OHO informácie o cene

Čo je OHO

OHO biela kniha

OHO oficiálna webová stránka

OHO tokenomika

OHO predpoveď cien

OHO história

OHO Sprievodca nákupom

OHO-na-fiat prevodník mien

OHO spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

OHO PLUS Logo

OHO PLUS kurz (OHO)

1 OHO na USD aktuálnu cenu:

$0.793639
$0.793639$0.793639
+3.37%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:46 (UTC+8)

Dnešná cena OHO PLUS

Aktuálna dnešná cena OHO PLUS (OHO) je $ 0.793639, s 3.37% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OHO na USD konverzný kurz je $ 0.793639 za OHO.

OHO PLUS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- OHO. Počas posledných 24 hodín sa OHOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.59583 (low) do $ 0.879999 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa OHO zmenilo o +0.28% za poslednú hodinu a o +67.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 223.10K.

OHO PLUS (OHO) informácie o trhu

--
----

$ 223.10K
$ 223.10K$ 223.10K

$ 133.33M
$ 133.33M$ 133.33M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia OHO PLUS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 223.10K. Počet coinov v obehu OHO je --, pričom celková zásoba je 168000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 133.33M.

História cien OHO PLUS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.59583
$ 0.59583$ 0.59583
24 hod Low
$ 0.879999
$ 0.879999$ 0.879999
24 hod High

$ 0.59583
$ 0.59583$ 0.59583

$ 0.879999
$ 0.879999$ 0.879999

--
----

--
----

+0.28%

+3.37%

+67.54%

+67.54%

OHO PLUS (OHO) história cien USD

Sledujte zmeny cien OHO PLUS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.02587369+3.37%
30 dní$ +0.314399+65.60%
60 dní$ +0.106137+15.43%
90 dní$ +0.792639+79,263.90%
OHO PLUS dnešná zmena ceny

Dnes OHO zaznamenal zmenu o $ +0.02587369 (+3.37%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

OHO PLUS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.314399 (+65.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

OHO PLUS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OHO zmenu o $ +0.106137 (+15.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

OHO PLUS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.792639 (+79,263.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OHO PLUS (OHO)?

Pozrite si OHO PLUSstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre OHO PLUS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OHO PLUS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny OHO PLUS?

Several key factors influence OHO PLUS (OHO) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact OHO pricing.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.

Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and compliance updates can cause price volatility.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs impact accessibility and price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OHO PLUS?

People want to know OHO PLUS (OHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment gains or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre OHO PLUS

Cenová predikcia OHO PLUS (OHO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OHO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OHO PLUS (OHO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena OHO PLUS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OHO PLUS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OHO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OHO PLUS Cenové predikcie.

O OHO PLUS

OHO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The OHO network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. OHO's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to provide a decentralized solution for digital payments. It also offers smart contract functionality, enabling the creation and execution of programmable contracts without the need for a third party. The supply of OHO is capped, with new coins issued through a process of staking.

Ako nakupovať a investovať OHO PLUS

Ste pripravení začať s OHO PLUS? Nákup OHO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OHO PLUS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OHO PLUS (OHO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OHO PLUS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť OHO PLUS (OHO)

Čo môžete urobiť s OHO PLUS

Vlastníctvo OHO PLUS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup OHO PLUS (OHO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie OHO PLUS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna OHO PLUS webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OHO PLUS

Akú hodnotu bude mať 1 OHO PLUS v roku 2030?
Ak by hodnota OHO PLUS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OHO PLUS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:46 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o OHO PLUS

OHO USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície OHO s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s OHO USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s OHO PLUS (OHO) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem OHO PLUS a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
OHO/USDT
$0.793639
$0.793639$0.793639
+3.37%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.50
$23.50$23.50

+135.00%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006739
$0.00006739$0.00006739

+1,247.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009713
$0.009713$0.009713

+142.82%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010602
$0.000010602$0.000010602

+76.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.19300
$0.19300$0.19300

+76.52%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02307
$0.02307$0.02307

+42.67%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

OHO-na-USD kalkulačka

Suma

OHO
OHO
USD
USD

1 OHO = 0.793639 USD