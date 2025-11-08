Aktuálna dnešná cena OHO PLUS je 0.793639USD. Trhová kapitalizácia OHO je --USD. Sledujte aktualizácie cien OHO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OHO PLUS je 0.793639USD. Trhová kapitalizácia OHO je --USD. Sledujte aktualizácie cien OHO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena OHO PLUS (OHO) je $ 0.793639, s 3.37% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OHO na USD konverzný kurz je $ 0.793639 za OHO.
OHO PLUS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- OHO. Počas posledných 24 hodín sa OHOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.59583 (low) do $ 0.879999 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa OHO zmenilo o +0.28% za poslednú hodinu a o +67.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 223.10K.
OHO PLUS (OHO) informácie o trhu
$ 223.10K
$ 223.10K
$ 133.33M
$ 133.33M
168,000,000
168,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia OHO PLUS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 223.10K. Počet coinov v obehu OHO je --, pričom celková zásoba je 168000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 133.33M.
História cien OHO PLUS v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+0.28%
+3.37%
+67.54%
+67.54%
OHO PLUS (OHO) história cien USD
Sledujte zmeny cien OHO PLUS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.02587369
+3.37%
30 dní
$ +0.314399
+65.60%
60 dní
$ +0.106137
+15.43%
90 dní
$ +0.792639
+79,263.90%
OHO PLUS dnešná zmena ceny
Dnes OHO zaznamenal zmenu o $ +0.02587369 (+3.37%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
OHO PLUS zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.314399 (+65.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
OHO PLUS zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OHO zmenu o $ +0.106137 (+15.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
OHO PLUS zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.792639 (+79,263.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OHO PLUS (OHO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OHO PLUS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny OHO PLUS?
Several key factors influence OHO PLUS (OHO) token prices:
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.
Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress influence investor interest.
Regulatory News: Government policies and compliance updates can cause price volatility.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs impact accessibility and price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OHO PLUS?
People want to know OHO PLUS (OHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment gains or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre OHO PLUS
Cenová predikcia OHO PLUS (OHO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OHO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OHO PLUS (OHO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OHO PLUS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OHO PLUS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OHO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OHO PLUS Cenové predikcie.
O OHO PLUS
OHO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The OHO network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. OHO's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to provide a decentralized solution for digital payments. It also offers smart contract functionality, enabling the creation and execution of programmable contracts without the need for a third party. The supply of OHO is capped, with new coins issued through a process of staking.
Ako nakupovať a investovať OHO PLUS
Ste pripravení začať s OHO PLUS? Nákup OHO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OHO PLUS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OHO PLUS (OHO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OHO PLUS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s OHO PLUS
Vlastníctvo OHO PLUS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je OHO PLUS (OHO)
OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.
OHO PLUS Zdroj
Pre hlbšie pochopenie OHO PLUS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota OHO PLUS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OHO PLUS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOHO PLUS?
Dnešná cena OHO PLUS je $ 0.793639. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OHO PLUS stále dobrou investíciou?
OHO PLUS zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OHO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OHO PLUS?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OHO PLUS v hodnote $ 223.10K.
Aká je aktuálna cena OHO PLUS?
Živá cena OHO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OHO PLUS vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OHO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OHO PLUS?
Cenu OHO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,245.57
+2.42%
ETH
3,440.53
+4.33%
SOL
163.97
+5.50%
COAI
1.2162
+11.30%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre OHO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár OHO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena OHO PLUS pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena OHO PLUS v tomto roku?
Cena OHO PLUS by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu OHO PLUS (OHO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:46 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.