ONFA Token (OFT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ONFA Token (OFT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

ONFA Token (OFT) informácie

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

Oficiálna webová stránka:
https://onfa.io/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126

ONFA Token (OFT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ONFA Token (OFT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 288.88M
$ 288.88M$ 288.88M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 236.49M
$ 236.49M$ 236.49M
Historické maximum:
$ 1.622
$ 1.622$ 1.622
Historické minimum:
$ 0.12831404520187653
$ 0.12831404520187653$ 0.12831404520187653
Aktuálna cena:
$ 0.7883
$ 0.7883$ 0.7883

ONFA Token (OFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ONFA Token (OFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OFT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OFT tokenomiku, preskúmajte cenu OFT tokenu naživo!

Ako kúpiť OFT

Máte záujem pridať ONFA Token (OFT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu OFT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ONFA Token (OFT) história cien

Analýza histórie cien OFT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

OFT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OFT asi smeruje? Naša OFT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

