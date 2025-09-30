Openfabric AI (OFN) tokenomika

Openfabric AI (OFN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Openfabric AI (OFN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:19:42 (UTC+8)
USD

Openfabric AI (OFN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Openfabric AI (OFN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 970.39K
$ 970.39K$ 970.39K
Celková ponuka:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 174.85M
$ 174.85M$ 174.85M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M
Historické maximum:
$ 0.9178
$ 0.9178$ 0.9178
Historické minimum:
$ 0.000321660813185712
$ 0.000321660813185712$ 0.000321660813185712
Aktuálna cena:
$ 0.00555
$ 0.00555$ 0.00555

Openfabric AI (OFN) informácie

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Oficiálna webová stránka:
https://openfabric.ai/
Biela kniha:
https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x656842617576232f829f05efb43bc9eb1c82b364

Openfabric AI (OFN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Openfabric AI (OFN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OFN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OFN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OFN tokenomiku, preskúmajte cenu OFN tokenu naživo!

Ako kúpiť OFN

Máte záujem pridať Openfabric AI (OFN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu OFN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Openfabric AI (OFN) história cien

Analýza histórie cien OFN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

OFN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OFN asi smeruje? Naša OFN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov