Orchai (OCH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Orchai (OCH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Orchai (OCH) informácie

Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms.

Oficiálna webová stránka:
https://orchai.io
Biela kniha:
https://docs.orchai.io/whitepaper/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x19373ecbb4b8cc2253d70f2a246fa299303227ba

Orchai (OCH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Orchai (OCH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 20.00M
$ 20.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 506.00K
$ 506.00K
Historické maximum:
$ 3.2
$ 3.2
Historické minimum:
$ 0.022318161546281304
$ 0.022318161546281304
Aktuálna cena:
$ 0.0253
$ 0.0253

Orchai (OCH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Orchai (OCH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OCH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OCH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OCH tokenomiku, preskúmajte cenu OCH tokenu naživo!

Ako kúpiť OCH

Máte záujem pridať Orchai (OCH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu OCH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Orchai (OCH) história cien

Analýza histórie cien OCH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

OCH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OCH asi smeruje? Naša OCH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

