OBORTECH (OBORTECH) tokenomika

OBORTECH (OBORTECH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o OBORTECH (OBORTECH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

OBORTECH (OBORTECH) informácie

OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc.

Oficiálna webová stránka:
https://www.obortech.io/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b

OBORTECH (OBORTECH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OBORTECH (OBORTECH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M
Historické maximum:
$ 0.047
$ 0.047$ 0.047
Historické minimum:
$ 0.000417428457116764
$ 0.000417428457116764$ 0.000417428457116764
Aktuálna cena:
$ 0.00414
$ 0.00414$ 0.00414

OBORTECH (OBORTECH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OBORTECH (OBORTECH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OBORTECH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OBORTECH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OBORTECH tokenomiku, preskúmajte cenu OBORTECH tokenu naživo!

Ako kúpiť OBORTECH

Máte záujem pridať OBORTECH (OBORTECH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu OBORTECH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

OBORTECH (OBORTECH) história cien

Analýza histórie cien OBORTECH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

OBORTECH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OBORTECH asi smeruje? Naša OBORTECH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.