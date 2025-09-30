Net Zero Climate (NZC) tokenomika
Net Zero Climate (NZC) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Net Zero Climate (NZC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Net Zero Climate (NZC) informácie
As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.
Net Zero Climate (NZC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Net Zero Climate (NZC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NZC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NZC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili NZC tokenomiku, preskúmajte cenu NZC tokenu naživo!
Net Zero Climate (NZC) história cien
Analýza histórie cien NZC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
NZC cenová predikcia
Chcete vedieť, kam NZC asi smeruje? Naša NZC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
