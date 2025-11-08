BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena NVIDIA xStock je 186.56USD. Trhová kapitalizácia NVDAX je 19,318,970.3206113152USD. Sledujte aktualizácie cien NVDAX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

NVIDIA xStock kurz (NVDAX)

$186.56
+3.07%1D
+3.07%1D
NVIDIA xStock (NVDAX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:32 (UTC+8)

Dnešná cena NVIDIA xStock

Aktuálna dnešná cena NVIDIA xStock (NVDAX) je $ 186.56, s 3.07% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NVDAX na USD konverzný kurz je $ 186.56 za NVDAX.

NVIDIA xStock sa v súčasnosti radí na #805 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 19.32M, pričom počet coinov v obehu je 103.55K NVDAX. Počas posledných 24 hodín sa NVDAXobchodovalo v rozmedzí od $ 179.21 (low) do $ 190.46 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 211.55444406079573, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 150.17117069595338.

V krátkodobom vývoji sa NVDAX zmenilo o +1.46% za poslednú hodinu a o -8.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.06K.

NVIDIA xStock (NVDAX) informácie o trhu

$ 19.32M
$ 19.32M$ 19.32M

$ 58.06K
$ 58.06K$ 58.06K

$ 19.32M
$ 19.32M$ 19.32M

103.55K
103.55K 103.55K

103,553.65737892
103,553.65737892 103,553.65737892

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia NVIDIA xStock je $ 19.32M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.06K. Počet coinov v obehu NVDAX je 103.55K, pričom celková zásoba je 103553.65737892. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 19.32M.

História cien NVIDIA xStock v USD

$ 179.21
24 hod Low
$ 190.46
24 hod High
$ 179.21
$ 179.21$ 179.21

$ 190.46
$ 190.46$ 190.46

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

+1.46%

+3.07%

-8.14%

-8.14%

NVIDIA xStock (NVDAX) história cien USD

Sledujte zmeny cien NVIDIA xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +5.5568+3.07%
30 dní$ -2.08-1.11%
60 dní$ +17.97+10.65%
90 dní$ +4.11+2.25%
NVIDIA xStock dnešná zmena ceny

Dnes NVDAX zaznamenal zmenu o $ +5.5568 (+3.07%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

NVIDIA xStock zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -2.08 (-1.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

NVIDIA xStock zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NVDAX zmenu o $ +17.97 (+10.65%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

NVIDIA xStock zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +4.11 (+2.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NVIDIA xStock (NVDAX)?

Pozrite si NVIDIA xStockstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre NVIDIA xStock

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby NVIDIA xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny NVIDIA xStock?

NVIDIA stock (NVDA) prices are influenced by several key factors:

1. GPU demand for AI/machine learning applications
2. Data center revenue growth
3. Gaming market performance
4. Cryptocurrency mining demand fluctuations
5. Semiconductor industry cycles
6. Competition from AMD and Intel
7. Geopolitical tensions affecting chip exports
8. Overall tech sector sentiment
9. Quarterly earnings results
10. Supply chain disruptions

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu NVIDIA xStock?

People want to know NVIDIA stock price today because it's a leading AI and semiconductor company driving the crypto mining and AI revolution. Its stock price reflects market sentiment on AI adoption, crypto mining demand, and tech sector performance, making it crucial for investors tracking technology trends.

Cenové predikcie pre NVIDIA xStock

Cenová predikcia NVIDIA xStock (NVDAX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NVDAX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia NVIDIA xStock (NVDAX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena NVIDIA xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne NVIDIA xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NVDAX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na NVIDIA xStock Cenové predikcie.

O NVIDIA xStock

NVDAX is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions and store value. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized and secure environment for its users. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. NVDAX's issuance model is designed to control the supply of the asset, ensuring scarcity and value preservation. The asset's main use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance applications, and as a base asset in blockchain-based projects.

Ako nakupovať a investovať NVIDIA xStock

Ste pripravení začať s NVIDIA xStock? Nákup NVDAX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom NVIDIA xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu NVIDIA xStock (NVDAX) nákupu.

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 103.55K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a NVIDIA xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť NVIDIA xStock (NVDAX)

Čo môžete urobiť s NVIDIA xStock

Vlastníctvo NVIDIA xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup NVIDIA xStock (NVDAX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock Zdroj

Pre hlbšie pochopenie NVIDIA xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna NVIDIA xStock webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o NVIDIA xStock

Akú hodnotu bude mať 1 NVIDIA xStock v roku 2030?
Ak by hodnota NVIDIA xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do NVIDIA xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:32 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) dôležité aktualizácie v odvetví

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

