BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena NVIDIA je 186.68USD. Trhová kapitalizácia NVDAON je 3,647,467.5181344868USD. Sledujte aktualizácie cien NVDAON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena NVIDIA je 186.68USD. Trhová kapitalizácia NVDAON je 3,647,467.5181344868USD. Sledujte aktualizácie cien NVDAON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o NVDAON

NVDAON informácie o cene

Čo je NVDAON

NVDAON oficiálna webová stránka

NVDAON tokenomika

NVDAON predpoveď cien

NVDAON história

NVDAON Sprievodca nákupom

NVDAON-na-fiat prevodník mien

NVDAON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

NVIDIA Logo

NVIDIA kurz (NVDAON)

1 NVDAON na USD aktuálnu cenu:

$186.68
$186.68$186.68
+3.18%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:25 (UTC+8)

Dnešná cena NVIDIA

Aktuálna dnešná cena NVIDIA (NVDAON) je $ 186.68, s 3.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NVDAON na USD konverzný kurz je $ 186.68 za NVDAON.

NVIDIA sa v súčasnosti radí na #1526 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.65M, pričom počet coinov v obehu je 19.54K NVDAON. Počas posledných 24 hodín sa NVDAONobchodovalo v rozmedzí od $ 179.26 (low) do $ 190.52 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 211.44010192551124, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 164.59862286332267.

V krátkodobom vývoji sa NVDAON zmenilo o +1.43% za poslednú hodinu a o -7.92% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.61K.

NVIDIA (NVDAON) informácie o trhu

No.1526

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

$ 58.61K
$ 58.61K$ 58.61K

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

19.54K
19.54K 19.54K

19,538.60894651
19,538.60894651 19,538.60894651

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia NVIDIA je $ 3.65M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.61K. Počet coinov v obehu NVDAON je 19.54K, pričom celková zásoba je 19538.60894651. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.65M.

História cien NVIDIA v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 179.26
$ 179.26$ 179.26
24 hod Low
$ 190.52
$ 190.52$ 190.52
24 hod High

$ 179.26
$ 179.26$ 179.26

$ 190.52
$ 190.52$ 190.52

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

+1.43%

+3.18%

-7.92%

-7.92%

NVIDIA (NVDAON) história cien USD

Sledujte zmeny cien NVIDIA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +5.7535+3.18%
30 dní$ -2.27-1.21%
60 dní$ +18.12+10.74%
90 dní$ +66.68+55.56%
NVIDIA dnešná zmena ceny

Dnes NVDAON zaznamenal zmenu o $ +5.7535 (+3.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

NVIDIA zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -2.27 (-1.21%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

NVIDIA zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NVDAON zmenu o $ +18.12 (+10.74%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

NVIDIA zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +66.68 (+55.56%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NVIDIA (NVDAON)?

Pozrite si NVIDIAstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre NVIDIA

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby NVIDIA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny NVIDIA?

NVIDIA stock prices are influenced by several key factors:

1. GPU demand for AI/machine learning applications
2. Gaming industry performance and graphics card sales
3. Data center revenue growth
4. Cryptocurrency mining demand fluctuations
5. Semiconductor supply chain issues
6. Competition from AMD and Intel
7. Quarterly earnings results
8. Market sentiment toward tech stocks
9. Automotive sector adoption for autonomous vehicles
10. Overall economic conditions and interest rates

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu NVIDIA?

People want to know NVIDIA's price today because it's a leading AI and cryptocurrency mining chip manufacturer. Its stock price reflects market sentiment about AI adoption, gaming demand, and crypto mining profitability. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.

Cenové predikcie pre NVIDIA

Cenová predikcia NVIDIA (NVDAON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NVDAON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia NVIDIA (NVDAON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena NVIDIA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne NVIDIA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NVDAON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na NVIDIA Cenové predikcie.

O NVIDIA

NVDAON is a digital asset that operates within the cryptocurrency market. It is designed to facilitate transactions and provide a secure and decentralized method of transferring value. The general purpose of NVDAON is to offer a digital payment solution that is not controlled by any central authority, providing users with financial freedom and privacy. It operates on a consensus mechanism, which is widely accepted and known for its security and efficiency. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. NVDAON is typically used for online transactions, remittances, and as a store of value within its ecosystem.

Ako nakupovať a investovať NVIDIA

Ste pripravení začať s NVIDIA? Nákup NVDAON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom NVIDIA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu NVIDIA (NVDAON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 19.54K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a NVIDIA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť NVIDIA (NVDAON)

Čo môžete urobiť s NVIDIA

Vlastníctvo NVIDIA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup NVIDIA (NVDAON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je NVIDIA (NVDAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA Zdroj

Pre hlbšie pochopenie NVIDIA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna NVIDIA webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o NVIDIA

Akú hodnotu bude mať 1 NVIDIA v roku 2030?
Ak by hodnota NVIDIA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do NVIDIA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:25 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o NVIDIA

NVDAON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície NVDAON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s NVDAON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s NVIDIA (NVDAON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem NVIDIA a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
NVDAON/USDT
$186.68
$186.68$186.68
+3.21%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.37
$22.37$22.37

+123.70%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006739
$0.00006739$0.00006739

+1,247.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009699
$0.009699$0.009699

+142.47%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010602
$0.000010602$0.000010602

+76.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.19281
$0.19281$0.19281

+76.35%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02307
$0.02307$0.02307

+42.67%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

NVDAON-na-USD kalkulačka

Suma

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 186.68 USD