Aktuálna dnešná cena Notevia je 0.0000003821USD. Trhová kapitalizácia NVA je --USD. Sledujte aktualizácie cien NVA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o NVA

NVA informácie o cene

Čo je NVA

NVA biela kniha

NVA oficiálna webová stránka

NVA tokenomika

NVA predpoveď cien

NVA história

NVA Sprievodca nákupom

NVA-na-fiat prevodník mien

NVA spot

Notevia Logo

Notevia kurz (NVA)

1 NVA na USD aktuálnu cenu:

$0.0000003821
$0.0000003821
+18.26%1D
USD
Notevia (NVA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:18 (UTC+8)

Dnešná cena Notevia

Aktuálna dnešná cena Notevia (NVA) je $ 0.0000003821, s 18.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NVA na USD konverzný kurz je $ 0.0000003821 za NVA.

Notevia sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NVA. Počas posledných 24 hodín sa NVAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000002084 (low) do $ 0.000000384 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa NVA zmenilo o +4.57% za poslednú hodinu a o -68.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.26M.

Notevia (NVA) informácie o trhu

--
--

$ 1.26M
$ 1.26M

$ 3.82K
$ 3.82K

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Notevia je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.26M. Počet coinov v obehu NVA je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.82K.

História cien Notevia v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000002084
$ 0.0000002084
24 hod Low
$ 0.000000384
$ 0.000000384
24 hod High

$ 0.0000002084
$ 0.0000002084

$ 0.000000384
$ 0.000000384

--
--

--
--

+4.57%

+18.26%

-68.66%

-68.66%

Notevia (NVA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Notevia za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000000058998+18.26%
30 dní$ -0.0000187179-98.00%
60 dní$ -0.0000996179-99.62%
90 dní$ -0.0000996179-99.62%
Notevia dnešná zmena ceny

Dnes NVA zaznamenal zmenu o $ +0.000000058998 (+18.26%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Notevia zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000187179 (-98.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Notevia zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NVA zmenu o $ -0.0000996179 (-99.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Notevia zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000996179 (-99.62%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Notevia (NVA)?

Pozrite si Noteviastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Notevia

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Notevia, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Notevia?

Several key factors influence Notevia (NVA) cryptocurrency prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics through basic economic principles.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive fundamental value.

Market Sentiment: Investor confidence, news coverage, and community engagement impact short-term price movements.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and technological improvements influence long-term prospects.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements affect market accessibility and investor confidence.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects and market positioning.

Macroeconomic Factors: Overall crypto market trends, Bitcoin correlation, and global economic conditions.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Notevia?

People want to know Notevia (NVA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Cenové predikcie pre Notevia

Cenová predikcia Notevia (NVA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NVA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Notevia (NVA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Notevia mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Notevia v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NVA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Notevia Cenové predikcie.

O Notevia

NVA is a cryptocurrency that operates on a decentralized network. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets without the need for an intermediary. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. NVA's issuance model is designed to control the supply of tokens and maintain stability in the market. The asset is typically used within its own ecosystem, where it serves as a medium of exchange and a store of value. It is also used in various decentralized applications (dApps) that are built on its platform.

Ako nakupovať a investovať Notevia

Ste pripravení začať s Notevia? Nákup NVA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Notevia. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Notevia (NVA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Notevia sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Notevia (NVA)

Čo môžete urobiť s Notevia

Vlastníctvo Notevia vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Notevia (NVA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Notevia (NVA)

NoteviaGPT's mission is to make general artificial intelligence benefit all mankind.

Notevia Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Notevia zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Notevia webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Notevia

Akú hodnotu bude mať 1 Notevia v roku 2030?
Ak by hodnota Notevia rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Notevia podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:18 (UTC+8)

Notevia (NVA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Notevia

NVA USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície NVA s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s NVA USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Notevia (NVA) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Notevia a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
NVA/USDT
$0.0000003821
$0.0000003821
+19.51%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.13

$0.00006801

$0.009768

$0.000010602

$0.19081

$0.02300

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

