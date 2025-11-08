BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Nullora je 0.0000001128USD. Trhová kapitalizácia NULLORA je --USD. Sledujte aktualizácie cien NULLORA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Nullora kurz (NULLORA)

$0.0000001128
+2.08%1D
USD
Nullora (NULLORA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:03 (UTC+8)

Dnešná cena Nullora

Aktuálna dnešná cena Nullora (NULLORA) je $ 0.0000001128, s 2.08% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NULLORA na USD konverzný kurz je $ 0.0000001128 za NULLORA.

Nullora sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NULLORA. Počas posledných 24 hodín sa NULLORAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000001098 (low) do $ 0.0000001417 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa NULLORA zmenilo o +0.80% za poslednú hodinu a o +10.58% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 186.52K.

Nullora (NULLORA) informácie o trhu

$ 186.52K
$ 2.26K
20,000,000,000
OP

Aktuálna trhová kapitalizácia Nullora je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 186.52K. Počet coinov v obehu NULLORA je --, pričom celková zásoba je 20000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.26K.

História cien Nullora v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+0.80%

+2.08%

+10.58%

+10.58%

Nullora (NULLORA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Nullora za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000000002298+2.08%
30 dní$ +0.0000000728+182.00%
60 dní$ -0.0000938872-99.88%
90 dní$ -0.0009998872-99.99%
Nullora dnešná zmena ceny

Dnes NULLORA zaznamenal zmenu o $ +0.000000002298 (+2.08%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Nullora zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0000000728 (+182.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Nullora zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NULLORA zmenu o $ -0.0000938872 (-99.88%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Nullora zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0009998872 (-99.99%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Nullora (NULLORA)?

Pozrite si Nullorastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Nullora

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Nullora, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Nullora?

Several key factors influence Nullora (NULLORA) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact NULLORA's value.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Project Development: Technical updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create price volatility.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Community Adoption: User base growth and ecosystem development drive long-term value.

Bitcoin Correlation: Most altcoins, including NULLORA, often follow Bitcoin's price trends.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Nullora?

People want to know Nullora (NULLORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities and avoid losses.

Cenové predikcie pre Nullora

Cenová predikcia Nullora (NULLORA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NULLORA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Nullora (NULLORA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Nullora mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Nullora v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NULLORA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Nullora Cenové predikcie.

O Nullora

NULLORA is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on a decentralized network. The primary role of NULLORA is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and other DeFi-related operations. It operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply model of NULLORA is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. Its blockchain design focuses on security and interoperability, allowing seamless interaction with other networks. Overall, NULLORA aims to provide a robust platform for decentralized finance activities while promoting a sustainable and inclusive economic system.

Ako nakupovať a investovať Nullora

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Nullora (NULLORA)

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Pre hlbšie pochopenie Nullora zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Akú hodnotu bude mať 1 Nullora v roku 2030?
Ak by hodnota Nullora rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Nullora podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť.

