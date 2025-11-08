Aktuálna dnešná cena Nullora je 0.0000001128USD. Trhová kapitalizácia NULLORA je --USD. Sledujte aktualizácie cien NULLORA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Nullora je 0.0000001128USD. Trhová kapitalizácia NULLORA je --USD. Sledujte aktualizácie cien NULLORA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Nullora (NULLORA) je $ 0.0000001128, s 2.08% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NULLORA na USD konverzný kurz je $ 0.0000001128 za NULLORA.
Nullora sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NULLORA. Počas posledných 24 hodín sa NULLORAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000001098 (low) do $ 0.0000001417 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa NULLORA zmenilo o +0.80% za poslednú hodinu a o +10.58% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 186.52K.
Nullora (NULLORA) informácie o trhu
$ 186.52K
$ 2.26K
20,000,000,000
OP
Aktuálna trhová kapitalizácia Nullora je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 186.52K. Počet coinov v obehu NULLORA je --, pričom celková zásoba je 20000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.26K.
História cien Nullora v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000001098
24 hod Low
$ 0.0000001417
24 hod High
$ 0.0000001098
$ 0.0000001417
--
--
+0.80%
+2.08%
+10.58%
+10.58%
Nullora (NULLORA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Nullora za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000000002298
+2.08%
30 dní
$ +0.0000000728
+182.00%
60 dní
$ -0.0000938872
-99.88%
90 dní
$ -0.0009998872
-99.99%
Nullora dnešná zmena ceny
Dnes NULLORA zaznamenal zmenu o $ +0.000000002298 (+2.08%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Nullora zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0000000728 (+182.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Nullora zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NULLORA zmenu o $ -0.0000938872 (-99.88%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Nullora zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0009998872 (-99.99%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Nullora (NULLORA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Nullora, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Nullora?
Several key factors influence Nullora (NULLORA) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies and crypto regulations create price volatility.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.
Community Adoption: User base growth and ecosystem development drive long-term value.
Bitcoin Correlation: Most altcoins, including NULLORA, often follow Bitcoin's price trends.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Nullora?
People want to know Nullora (NULLORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities and avoid losses.
Cenové predikcie pre Nullora
Cenová predikcia Nullora (NULLORA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NULLORA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Nullora (NULLORA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Nullora mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Nullora v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NULLORA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Nullora Cenové predikcie.
O Nullora
NULLORA is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on a decentralized network. The primary role of NULLORA is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and other DeFi-related operations. It operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply model of NULLORA is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. Its blockchain design focuses on security and interoperability, allowing seamless interaction with other networks. Overall, NULLORA aims to provide a robust platform for decentralized finance activities while promoting a sustainable and inclusive economic system.
Ako nakupovať a investovať Nullora
Ste pripravení začať s Nullora? Nákup NULLORA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Nullora. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Nullora (NULLORA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Nullora sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Nullora
Vlastníctvo Nullora vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Nullora (NULLORA)
Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.
Nullora Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Nullora zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Nullora rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Nullora podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíNullora?
Dnešná cena Nullora je $ 0.0000001128. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Nullora stále dobrou investíciou?
Nullora zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do NULLORA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Nullora?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Nullora v hodnote $ 186.52K.
Aká je aktuálna cena Nullora?
Živá cena NULLORA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Nullora vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena NULLORA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Nullora?
Cenu NULLORA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,211.71
+2.39%
ETH
3,439.73
+4.31%
SOL
163.96
+5.50%
COAI
1.2103
+10.76%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre NULLORA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár NULLORA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Nullora pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Nullora v tomto roku?
Cena Nullora by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Nullora (NULLORA).
