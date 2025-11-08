Aktuálna dnešná cena Nobody Sausage je 0.0000000000000347USD. Trhová kapitalizácia NOBODYETH je 0USD. Sledujte aktualizácie cien NOBODYETH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Nobody Sausage je 0.0000000000000347USD. Trhová kapitalizácia NOBODYETH je 0USD. Sledujte aktualizácie cien NOBODYETH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Nobody Sausage (NOBODYETH) je $ 0.0000000000000347, s 5.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NOBODYETH na USD konverzný kurz je $ 0.0000000000000347 za NOBODYETH.
Nobody Sausage sa v súčasnosti radí na #4366 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 NOBODYETH. Počas posledných 24 hodín sa NOBODYETHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000000000344 (low) do $ 0.0000000000000389 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000000000001263041, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000000000077209.
V krátkodobom vývoji sa NOBODYETH zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +7.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.81K.
Nobody Sausage (NOBODYETH) informácie o trhu
No.4366
$ 0.00
$ 1.81K
$ 14.57K
0.00
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
0.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Nobody Sausage je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.81K. Počet coinov v obehu NOBODYETH je 0.00, pričom celková zásoba je 420000000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 14.57K.
História cien Nobody Sausage v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000000000000344
24 hod Low
$ 0.0000000000000389
24 hod High
$ 0.0000000000000344
$ 0.0000000000000389
$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000000077209
0.00%
-5.96%
+7.76%
+7.76%
Nobody Sausage (NOBODYETH) história cien USD
Sledujte zmeny cien Nobody Sausage za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000000000000002199
-5.96%
30 dní
$ -0.0000000000000263
-43.12%
60 dní
$ -0.0000000000000197
-36.22%
90 dní
$ -0.0000000000001653
-82.65%
Nobody Sausage dnešná zmena ceny
Dnes NOBODYETH zaznamenal zmenu o $ -0.000000000000002199 (-5.96%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Nobody Sausage zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000000000000263 (-43.12%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Nobody Sausage zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NOBODYETH zmenu o $ -0.0000000000000197 (-36.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Nobody Sausage zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000000000001653 (-82.65%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Nobody Sausage (NOBODYETH)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Nobody Sausage, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Nobody Sausage?
Several factors influence Nobody Sausage (NOBODYETH) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor speculation 2. Trading volume and liquidity levels 3. Social media buzz and community engagement 4. Overall cryptocurrency market trends 5. Supply and demand dynamics 6. Whale transactions and large holder activities 7. Exchange listings and availability 8. Regulatory news affecting meme coins 9. Bitcoin and Ethereum price movements 10. Project developments or announcements
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Nobody Sausage?
People want to know Nobody Sausage (NOBODYETH) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors monitor daily changes to assess performance and potential profits or losses. Price awareness also helps determine optimal entry or exit points for positions.
Cenové predikcie pre Nobody Sausage
Cenová predikcia Nobody Sausage (NOBODYETH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NOBODYETH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Nobody Sausage (NOBODYETH) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Nobody Sausage mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Nobody Sausage v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NOBODYETH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Nobody Sausage Cenové predikcie.
O Nobody Sausage
NOBODYETH is a unique crypto asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and smart contracts, leveraging the robust and secure infrastructure of Ethereum. The asset utilizes a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. NOBODYETH plays a crucial role in the broader crypto ecosystem, often being used in decentralized finance (DeFi) applications and for various forms of digital asset exchanges. Its issuance model is based on block rewards, similar to many other crypto assets. However, it is important to note that the specifics of its supply and issuance model may vary based on the decisions of the asset's governance.
Ako nakupovať a investovať Nobody Sausage
Ste pripravení začať s Nobody Sausage? Nákup NOBODYETH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Nobody Sausage. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Nobody Sausage (NOBODYETH) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Nobody Sausage sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Nobody Sausage
Vlastníctvo Nobody Sausage vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Nobody Sausage (NOBODYETH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Nobody Sausage
Akú hodnotu bude mať 1 Nobody Sausage v roku 2030?
Ak by hodnota Nobody Sausage rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Nobody Sausage podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíNobody Sausage?
Dnešná cena Nobody Sausage je $ 0.0000000000000347. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Nobody Sausage stále dobrou investíciou?
Nobody Sausage zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do NOBODYETH, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Nobody Sausage?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Nobody Sausage v hodnote $ 1.81K.
Aká je aktuálna cena Nobody Sausage?
Živá cena NOBODYETH sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Nobody Sausage vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena NOBODYETH, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Nobody Sausage?
Cenu NOBODYETH ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,245.62
+2.42%
ETH
3,441.37
+4.36%
SOL
163.95
+5.49%
COAI
1.2084
+10.58%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre NOBODYETH na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár NOBODYETH/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Nobody Sausage pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Nobody Sausage v tomto roku?
Cena Nobody Sausage by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Nobody Sausage (NOBODYETH).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:42 (UTC+8)
Nobody Sausage (NOBODYETH) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.