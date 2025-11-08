BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Nobody Sausage je 0.0000000000000347USD. Trhová kapitalizácia NOBODYETH je 0USD. Sledujte aktualizácie cien NOBODYETH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o NOBODYETH

NOBODYETH informácie o cene

Čo je NOBODYETH

NOBODYETH oficiálna webová stránka

NOBODYETH tokenomika

NOBODYETH predpoveď cien

NOBODYETH história

NOBODYETH Sprievodca nákupom

NOBODYETH-na-fiat prevodník mien

NOBODYETH spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Nobody Sausage Logo

Nobody Sausage kurz (NOBODYETH)

1 NOBODYETH na USD aktuálnu cenu:

$0.0000000000000347
$0.0000000000000347
-5.96%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:42 (UTC+8)

Dnešná cena Nobody Sausage

Aktuálna dnešná cena Nobody Sausage (NOBODYETH) je $ 0.0000000000000347, s 5.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NOBODYETH na USD konverzný kurz je $ 0.0000000000000347 za NOBODYETH.

Nobody Sausage sa v súčasnosti radí na #4366 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 NOBODYETH. Počas posledných 24 hodín sa NOBODYETHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000000000344 (low) do $ 0.0000000000000389 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000000000001263041, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000000000077209.

V krátkodobom vývoji sa NOBODYETH zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +7.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.81K.

Nobody Sausage (NOBODYETH) informácie o trhu

No.4366

$ 0.00
$ 0.00

$ 1.81K
$ 1.81K

$ 14.57K
$ 14.57K

0.00
0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Nobody Sausage je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.81K. Počet coinov v obehu NOBODYETH je 0.00, pričom celková zásoba je 420000000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 14.57K.

História cien Nobody Sausage v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000000000000344
$ 0.0000000000000344
24 hod Low
$ 0.0000000000000389
$ 0.0000000000000389
24 hod High

$ 0.0000000000000344
$ 0.0000000000000344

$ 0.0000000000000389
$ 0.0000000000000389

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209

0.00%

-5.96%

+7.76%

+7.76%

Nobody Sausage (NOBODYETH) história cien USD

Sledujte zmeny cien Nobody Sausage za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000000000000002199-5.96%
30 dní$ -0.0000000000000263-43.12%
60 dní$ -0.0000000000000197-36.22%
90 dní$ -0.0000000000001653-82.65%
Nobody Sausage dnešná zmena ceny

Dnes NOBODYETH zaznamenal zmenu o $ -0.000000000000002199 (-5.96%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Nobody Sausage zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000000000000263 (-43.12%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Nobody Sausage zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NOBODYETH zmenu o $ -0.0000000000000197 (-36.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Nobody Sausage zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000000000001653 (-82.65%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Pozrite si Nobody Sausagestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Nobody Sausage

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Nobody Sausage, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Nobody Sausage?

Several factors influence Nobody Sausage (NOBODYETH) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor speculation
2. Trading volume and liquidity levels
3. Social media buzz and community engagement
4. Overall cryptocurrency market trends
5. Supply and demand dynamics
6. Whale transactions and large holder activities
7. Exchange listings and availability
8. Regulatory news affecting meme coins
9. Bitcoin and Ethereum price movements
10. Project developments or announcements

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Nobody Sausage?

People want to know Nobody Sausage (NOBODYETH) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors monitor daily changes to assess performance and potential profits or losses. Price awareness also helps determine optimal entry or exit points for positions.

Cenové predikcie pre Nobody Sausage

Cenová predikcia Nobody Sausage (NOBODYETH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NOBODYETH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Nobody Sausage (NOBODYETH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Nobody Sausage mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Nobody Sausage v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NOBODYETH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Nobody Sausage Cenové predikcie.

O Nobody Sausage

NOBODYETH is a unique crypto asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and smart contracts, leveraging the robust and secure infrastructure of Ethereum. The asset utilizes a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. NOBODYETH plays a crucial role in the broader crypto ecosystem, often being used in decentralized finance (DeFi) applications and for various forms of digital asset exchanges. Its issuance model is based on block rewards, similar to many other crypto assets. However, it is important to note that the specifics of its supply and issuance model may vary based on the decisions of the asset's governance.

Ako nakupovať a investovať Nobody Sausage

Ste pripravení začať s Nobody Sausage? Nákup NOBODYETH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Nobody Sausage. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Nobody Sausage (NOBODYETH) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Nobody Sausage sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Nobody Sausage (NOBODYETH)

Čo môžete urobiť s Nobody Sausage

Vlastníctvo Nobody Sausage vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Nobody Sausage (NOBODYETH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Nobody Sausage zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Nobody Sausage webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Nobody Sausage

Akú hodnotu bude mať 1 Nobody Sausage v roku 2030?
Ak by hodnota Nobody Sausage rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Nobody Sausage podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:42 (UTC+8)

$0.0000000000000347
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.34

$0.00006801

$0.009875

$0.000010602

$0.18947

$0.02310

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

