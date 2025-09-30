NMKR (NMKR) tokenomika

NMKR (NMKR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o NMKR (NMKR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:23:12 (UTC+8)
NMKR (NMKR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre NMKR (NMKR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M
Historické maximum:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
Historické minimum:
$ 0.0004001119781994
$ 0.0004001119781994$ 0.0004001119781994
Aktuálna cena:
$ 0.000485
$ 0.000485$ 0.000485

NMKR (NMKR) informácie

Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets.

Oficiálna webová stránka:
https://nmkr.io/
Biela kniha:
https://www.nmkr.io/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52

NMKR (NMKR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky NMKR (NMKR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NMKR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NMKR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NMKR tokenomiku, preskúmajte cenu NMKR tokenu naživo!

Ako kúpiť NMKR

Máte záujem pridať NMKR (NMKR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NMKR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

NMKR (NMKR) história cien

Analýza histórie cien NMKR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NMKR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NMKR asi smeruje? Naša NMKR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

