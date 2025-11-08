BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena niggaliquid je 0.0002003USD. Trhová kapitalizácia NL je --USD. Sledujte aktualizácie cien NL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena niggaliquid je 0.0002003USD. Trhová kapitalizácia NL je --USD. Sledujte aktualizácie cien NL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o NL

NL informácie o cene

Čo je NL

NL tokenomika

NL predpoveď cien

NL história

NL Sprievodca nákupom

NL-na-fiat prevodník mien

NL spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

niggaliquid Logo

niggaliquid kurz (NL)

1 NL na USD aktuálnu cenu:

$0.0002003
$0.0002003$0.0002003
+7.34%1D
USD
niggaliquid (NL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:29 (UTC+8)

Dnešná cena niggaliquid

Aktuálna dnešná cena niggaliquid (NL) je $ 0.0002003, s 7.34% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NL na USD konverzný kurz je $ 0.0002003 za NL.

niggaliquid sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NL. Počas posledných 24 hodín sa NLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001234 (low) do $ 0.0002243 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa NL zmenilo o -1.04% za poslednú hodinu a o -20.96% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.94K.

niggaliquid (NL) informácie o trhu

--
----

$ 52.94K
$ 52.94K$ 52.94K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia niggaliquid je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.94K. Počet coinov v obehu NL je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien niggaliquid v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0001234
$ 0.0001234$ 0.0001234
24 hod Low
$ 0.0002243
$ 0.0002243$ 0.0002243
24 hod High

$ 0.0001234
$ 0.0001234$ 0.0001234

$ 0.0002243
$ 0.0002243$ 0.0002243

--
----

--
----

-1.04%

+7.34%

-20.96%

-20.96%

niggaliquid (NL) história cien USD

Sledujte zmeny cien niggaliquid za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000013697+7.34%
30 dní$ -0.0010547-84.04%
60 dní$ -0.0037997-95.00%
90 dní$ -0.0037997-95.00%
niggaliquid dnešná zmena ceny

Dnes NL zaznamenal zmenu o $ +0.000013697 (+7.34%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

niggaliquid zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0010547 (-84.04%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

niggaliquid zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NL zmenu o $ -0.0037997 (-95.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

niggaliquid zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0037997 (-95.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby niggaliquid (NL)?

Pozrite si niggaliquidstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre niggaliquid

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby niggaliquid, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu niggaliquid?

People want to know cryptocurrency prices today for several key reasons:

1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively

2. Portfolio tracking - Monitoring daily value changes in their investment holdings

3. Market timing - Identifying potential entry or exit points based on price movements

4. Profit/loss assessment - Calculating current gains or losses on their investments

5. Market sentiment analysis - Understanding broader crypto market trends and volatility

Real-time price information helps make informed financial decisions.

Cenové predikcie pre niggaliquid

Cenová predikcia niggaliquid (NL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia niggaliquid (NL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena niggaliquid mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne niggaliquid v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na niggaliquid Cenové predikcie.

O niggaliquid

NL (Nebula) is a decentralized blockchain platform that aims to provide a secure and scalable infrastructure for the development and execution of smart contracts and decentralized applications (dApps). It utilizes a unique consensus mechanism known as Proof of Devotion (PoD), which combines the advantages of Proof of Stake (PoS) and Byzantine Fault Tolerance (BFT) to ensure network security and performance. With its focus on facilitating seamless and efficient dApp development, NL is typically used in scenarios requiring high throughput, low latency, and secure data handling, such as gaming, decentralized finance, and Internet of Things applications.

Ako nakupovať a investovať niggaliquid

Ste pripravení začať s niggaliquid? Nákup NL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom niggaliquid. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu niggaliquid (NL) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a niggaliquid sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť niggaliquid (NL)

Čo môžete urobiť s niggaliquid

Vlastníctvo niggaliquid vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup niggaliquid (NL) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

niggaliquid Zdroj

Pre hlbšie pochopenie niggaliquid zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o niggaliquid

Akú hodnotu bude mať 1 niggaliquid v roku 2030?
Ak by hodnota niggaliquid rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do niggaliquid podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:29 (UTC+8)

niggaliquid (NL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o niggaliquid

NL USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície NL s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s NL USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s niggaliquid (NL) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem niggaliquid a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
NL/USDT
$0.0002003
$0.0002003$0.0002003
+7.51%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.34
$22.34$22.34

+123.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006801
$0.00006801$0.00006801

+1,260.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009875
$0.009875$0.009875

+146.87%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010602
$0.000010602$0.000010602

+76.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.19048
$0.19048$0.19048

+74.22%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02298
$0.02298$0.02298

+42.11%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

NL-na-USD kalkulačka

Suma

NL
NL
USD
USD

1 NL = 0.0002003 USD