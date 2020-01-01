NFT Combining (NFTC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o NFT Combining (NFTC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
NFT Combining (NFTC) informácie

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

Oficiálna webová stránka:
https://www.nftcombining.com/
Biela kniha:
https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113

NFT Combining (NFTC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre NFT Combining (NFTC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 810.00M
$ 810.00M$ 810.00M
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 58.96K
$ 58.96K$ 58.96K
Historické maximum:
$ 0.12999
$ 0.12999$ 0.12999
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.00007279
$ 0.00007279$ 0.00007279

NFT Combining (NFTC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky NFT Combining (NFTC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NFTC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NFTC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NFTC tokenomiku, preskúmajte cenu NFTC tokenu naživo!

Ako kúpiť NFTC

Máte záujem pridať NFT Combining (NFTC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NFTC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

NFT Combining (NFTC) história cien

Analýza histórie cien NFTC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NFTC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NFTC asi smeruje? Naša NFTC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

