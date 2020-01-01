NFPrompt (NFP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o NFPrompt (NFP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
NFPrompt (NFP) informácie

NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators.

Oficiálna webová stránka:
https://nfprompt.io/
Biela kniha:
https://docs.nfprompt.io/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x551897f8203bd131b350601D3aC0679Ba0Fc0136

NFPrompt (NFP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre NFPrompt (NFP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 29.26M
Celková ponuka:
$ 997.00M
Počet coinov v obehu:
$ 500.90M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 58.41M
Historické maximum:
$ 1.5653
Historické minimum:
$ 0.0475312510382598
Aktuálna cena:
$ 0.05841
NFPrompt (NFP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky NFPrompt (NFP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NFP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NFP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NFP tokenomiku, preskúmajte cenu NFP tokenu naživo!

Ako kúpiť NFP

Máte záujem pridať NFPrompt (NFP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NFP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

NFPrompt (NFP) história cien

Analýza histórie cien NFP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NFP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NFP asi smeruje? Naša NFP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.