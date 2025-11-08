BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Netflix je 1,099.3USD. Trhová kapitalizácia NFLXON je 1,008,198.838201297USD. Sledujte aktualizácie cien NFLXON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Netflix je 1,099.3USD. Trhová kapitalizácia NFLXON je 1,008,198.838201297USD. Sledujte aktualizácie cien NFLXON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o NFLXON

NFLXON informácie o cene

Čo je NFLXON

NFLXON oficiálna webová stránka

NFLXON tokenomika

NFLXON predpoveď cien

NFLXON história

NFLXON Sprievodca nákupom

NFLXON-na-fiat prevodník mien

NFLXON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Netflix Logo

Netflix kurz (NFLXON)

1 NFLXON na USD aktuálnu cenu:

$1,099.23
$1,099.23$1,099.23
+0.08%1D
USD
Netflix (NFLXON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:21 (UTC+8)

Dnešná cena Netflix

Aktuálna dnešná cena Netflix (NFLXON) je $ 1,099.3, s 0.08% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NFLXON na USD konverzný kurz je $ 1,099.3 za NFLXON.

Netflix sa v súčasnosti radí na #2107 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.01M, pričom počet coinov v obehu je 917.13 NFLXON. Počas posledných 24 hodín sa NFLXONobchodovalo v rozmedzí od $ 1,089.25 (low) do $ 1,107.73 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1,265.3897261967002, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1,077.977531807699.

V krátkodobom vývoji sa NFLXON zmenilo o +0.44% za poslednú hodinu a o -1.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.11K.

Netflix (NFLXON) informácie o trhu

No.2107

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 57.11K
$ 57.11K$ 57.11K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

917.13
917.13 917.13

917.12802529
917.12802529 917.12802529

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Netflix je $ 1.01M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.11K. Počet coinov v obehu NFLXON je 917.13, pričom celková zásoba je 917.12802529. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.01M.

História cien Netflix v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1,089.25
$ 1,089.25$ 1,089.25
24 hod Low
$ 1,107.73
$ 1,107.73$ 1,107.73
24 hod High

$ 1,089.25
$ 1,089.25$ 1,089.25

$ 1,107.73
$ 1,107.73$ 1,107.73

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,077.977531807699
$ 1,077.977531807699$ 1,077.977531807699

+0.44%

+0.08%

-1.82%

-1.82%

Netflix (NFLXON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Netflix za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.8787+0.08%
30 dní$ -115.83-9.54%
60 dní$ -143.96-11.58%
90 dní$ -0.7-0.07%
Netflix dnešná zmena ceny

Dnes NFLXON zaznamenal zmenu o $ +0.8787 (+0.08%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Netflix zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -115.83 (-9.54%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Netflix zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NFLXON zmenu o $ -143.96 (-11.58%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Netflix zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.7 (-0.07%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Netflix (NFLXON)?

Pozrite si Netflixstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Netflix

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Netflix, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Netflix?

Netflix (NFLX) stock prices are influenced by several key factors:

Subscriber Growth: New subscriber additions and retention rates directly impact revenue expectations and stock performance.

Content Investment: Spending on original programming and licensing affects both costs and competitive positioning.

Competition: Rivalry from Disney+, HBO Max, Amazon Prime, and other streaming services impacts market share.

International Expansion: Growth in global markets, especially emerging economies, drives long-term value.

Pricing Power: Ability to raise subscription fees without significant churn affects profit margins.

Earnings Performance: Quarterly revenue, profit margins, and guidance influence investor sentiment.

Market Conditions: Overall tech sector performance and economic conditions affect stock valuation.

Regulatory Environment: Content regulations and data privacy laws in different countries impact operations.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Netflix?

People want to know Netflix (NFLXON) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Existing holders monitor daily price movements to assess their investment performance and potential gains or losses.

Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and trading opportunities in the streaming entertainment sector.

News impact assessment - Major announcements about subscriber numbers, content deals, or earnings can significantly affect stock price, making real-time monitoring crucial.

Risk management - Current pricing helps investors manage position sizing and stop-loss levels appropriately.

Since Netflix is a major streaming platform with volatile stock movements, staying informed about daily price action is essential for making informed financial decisions in this dynamic market.

Cenové predikcie pre Netflix

Cenová predikcia Netflix (NFLXON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NFLXON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Netflix (NFLXON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Netflix mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Netflix v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NFLXON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Netflix Cenové predikcie.

O Netflix

NFLXON is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary function is to facilitate transactions within the digital entertainment industry, particularly in relation to streaming services. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. NFLXON's issuance model is based on a fixed supply, with new coins released to validators as a reward for their participation in the network. The asset is typically used as a medium of exchange for goods and services within its ecosystem, with a focus on providing a decentralized and efficient payment solution for the streaming industry.

Ako nakupovať a investovať Netflix

Ste pripravení začať s Netflix? Nákup NFLXON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Netflix. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Netflix (NFLXON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 917.13 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Netflix sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Netflix (NFLXON)

Čo môžete urobiť s Netflix

Vlastníctvo Netflix vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Netflix (NFLXON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Netflix zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Netflix webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Netflix

Akú hodnotu bude mať 1 Netflix v roku 2030?
Ak by hodnota Netflix rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Netflix podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:21 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Netflix

NFLXON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície NFLXON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s NFLXON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Netflix (NFLXON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Netflix a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
NFLXON/USDT
$1,099.23
$1,099.23$1,099.23
+0.08%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.34
$22.34$22.34

+123.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006801
$0.00006801$0.00006801

+1,260.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009875
$0.009875$0.009875

+146.87%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010602
$0.000010602$0.000010602

+76.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.19048
$0.19048$0.19048

+74.22%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02298
$0.02298$0.02298

+42.11%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

NFLXON-na-USD kalkulačka

Suma

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,099.3 USD