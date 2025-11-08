BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Nexsay je 0.0000010511USD. Trhová kapitalizácia NEXSAY je --USD. Sledujte aktualizácie cien NEXSAY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Nexsay Logo

Nexsay kurz (NEXSAY)

1 NEXSAY na USD aktuálnu cenu:

$0.0000010511
$0.0000010511$0.0000010511
-5.69%1D
USD
Nexsay (NEXSAY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:14 (UTC+8)

Dnešná cena Nexsay

Aktuálna dnešná cena Nexsay (NEXSAY) je $ 0.0000010511, s 5.69% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NEXSAY na USD konverzný kurz je $ 0.0000010511 za NEXSAY.

Nexsay sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NEXSAY. Počas posledných 24 hodín sa NEXSAYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000009873 (low) do $ 0.000001218 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa NEXSAY zmenilo o +2.10% za poslednú hodinu a o -69.89% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 318.92K.

Nexsay (NEXSAY) informácie o trhu

--
----

$ 318.92K
$ 318.92K$ 318.92K

$ 105.11K
$ 105.11K$ 105.11K

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Nexsay je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 318.92K. Počet coinov v obehu NEXSAY je --, pričom celková zásoba je 100000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 105.11K.

História cien Nexsay v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000009873
$ 0.0000009873$ 0.0000009873
24 hod Low
$ 0.000001218
$ 0.000001218$ 0.000001218
24 hod High

$ 0.0000009873
$ 0.0000009873$ 0.0000009873

$ 0.000001218
$ 0.000001218$ 0.000001218

--
----

--
----

+2.10%

-5.68%

-69.89%

-69.89%

Nexsay (NEXSAY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Nexsay za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000000063416-5.68%
30 dní$ -0.0037489489-99.98%
60 dní$ -0.0024989489-99.96%
90 dní$ -0.0024989489-99.96%
Nexsay dnešná zmena ceny

Dnes NEXSAY zaznamenal zmenu o $ -0.000000063416 (-5.68%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Nexsay zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0037489489 (-99.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Nexsay zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NEXSAY zmenu o $ -0.0024989489 (-99.96%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Nexsay zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0024989489 (-99.96%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Nexsay (NEXSAY)?

Pozrite si Nexsaystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Nexsay

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Nexsay, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Nexsay?

Several key factors influence NEXSAY token prices:

1. Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements
2. Project Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence
3. Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost adoption
4. Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology
5. Utility & Use Cases: Real-world applications and token functionality drive demand
6. Community Growth: Active user base and social media presence
7. Regulatory News: Government policies affecting crypto markets
8. Competition: Performance relative to similar projects
9. Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and distribution schedules

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Nexsay?

People want to know Nexsay (NEXSAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in this emerging cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Nexsay

Cenová predikcia Nexsay (NEXSAY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NEXSAY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Nexsay (NEXSAY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Nexsay mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Nexsay

NEXSAY is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary role of NEXSAY is to serve as a medium of exchange, enabling users to transact directly with each other without the need for an intermediary. It operates on a blockchain, a type of distributed ledger technology, which ensures the security and transparency of all transactions. The supply and issuance of NEXSAY are determined by a consensus algorithm, which validates transactions and maintains the integrity of the network. In terms of its ecosystem context, NEXSAY is typically used in peer-to-peer transactions, decentralized finance applications, and other blockchain-based platforms.

Ako nakupovať a investovať Nexsay

Sprievodca – ako kúpiť Nexsay (NEXSAY)

--
--
--
--
Nexsay is a next-generation Web3.0 AI chat platform that combines decentralized communication technology with advanced artificial intelligence.

Nexsay Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Nexsay zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Nexsay webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Nexsay

Akú hodnotu bude mať 1 Nexsay v roku 2030?
Ak by hodnota Nexsay rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Nexsay podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:14 (UTC+8)

Nexsay (NEXSAY) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o Nexsay

NEXSAY USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície NEXSAY s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s NEXSAY USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Nexsay (NEXSAY) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Nexsay a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
NEXSAY/USDT
$0.0000010511
$0.0000010511$0.0000010511
-5.68%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$22.23
$0.00006724
$0.009909
$0.000010602
$0.18890
$0.02298
Zrieknutie sa zodpovednosti

