NexAIPhone (NEXAIPHONE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o NexAIPhone (NEXAIPHONE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:16:58 (UTC+8)
USD

NexAIPhone (NEXAIPHONE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre NexAIPhone (NEXAIPHONE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.14K
$ 1.14K$ 1.14K
Historické maximum:
$ 24.239
$ 24.239$ 24.239
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0000011412
$ 0.0000011412$ 0.0000011412

NexAIPhone (NEXAIPHONE) informácie

NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using.

Oficiálna webová stránka:
https://www.nexphone.pro/
Biela kniha:
https://www.nexphone.pro/whitepaper.html
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xd60EF1a5C6dfB0818F72d1A6f6cC3eb33F6A7db8

NexAIPhone (NEXAIPHONE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky NexAIPhone (NEXAIPHONE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NEXAIPHONE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NEXAIPHONE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NEXAIPHONE tokenomiku, preskúmajte cenu NEXAIPHONE tokenu naživo!

mc_how_why_title
Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov