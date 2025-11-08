BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena NexAIPhone je 0.000009717USD. Trhová kapitalizácia NEXAIPHONE je --USD. Sledujte aktualizácie cien NEXAIPHONE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o NEXAIPHONE

NEXAIPHONE informácie o cene

Čo je NEXAIPHONE

NEXAIPHONE biela kniha

NEXAIPHONE oficiálna webová stránka

NEXAIPHONE tokenomika

NEXAIPHONE predpoveď cien

NEXAIPHONE história

NEXAIPHONE Sprievodca nákupom

NEXAIPHONE-na-fiat prevodník mien

NEXAIPHONE spot

NexAIPhone Logo

NexAIPhone kurz (NEXAIPHONE)

1 NEXAIPHONE na USD aktuálnu cenu:

$0.000009717
-1.10%1D
USD
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:07 (UTC+8)

Dnešná cena NexAIPhone

Aktuálna dnešná cena NexAIPhone (NEXAIPHONE) je $ 0.000009717, s 1.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NEXAIPHONE na USD konverzný kurz je $ 0.000009717 za NEXAIPHONE.

NexAIPhone sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NEXAIPHONE. Počas posledných 24 hodín sa NEXAIPHONEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000007794 (low) do $ 0.000011642 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa NEXAIPHONE zmenilo o -0.65% za poslednú hodinu a o -9.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.18M.

NexAIPhone (NEXAIPHONE) informácie o trhu

$ 1.18M
$ 9.72K
--
1,000,000,000
BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia NexAIPhone je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.18M. Počet coinov v obehu NEXAIPHONE je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.72K.

História cien NexAIPhone v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000007794
24 hod Low
$ 0.000011642
24 hod High

$ 0.000007794
$ 0.000011642
--
--
-0.65%

-1.09%

-9.61%

-9.61%

NexAIPhone (NEXAIPHONE) história cien USD

Sledujte zmeny cien NexAIPhone za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00000010808-1.09%
30 dní$ -0.000013333-57.85%
60 dní$ -0.000080283-89.21%
90 dní$ -2.162990283-100.00%
NexAIPhone dnešná zmena ceny

Dnes NEXAIPHONE zaznamenal zmenu o $ -0.00000010808 (-1.09%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

NexAIPhone zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000013333 (-57.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

NexAIPhone zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NEXAIPHONE zmenu o $ -0.000080283 (-89.21%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

NexAIPhone zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -2.162990283 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NexAIPhone (NEXAIPHONE)?

Pozrite si NexAIPhonestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre NexAIPhone

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby NexAIPhone, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny NexAIPhone?

Several key factors influence NexAIPhone (NEXAIPHONE) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation
4. Supply and demand dynamics
5. Regulatory news and compliance updates
6. Technology developments and project roadmap progress
7. Partnership announcements and adoption rates
8. Social media buzz and community engagement
9. Whale movements and large transactions
10. General economic conditions and risk appetite

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu NexAIPhone?

People want to know NexAIPhone (NEXAIPHONE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre NexAIPhone

Cenová predikcia NexAIPhone (NEXAIPHONE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NEXAIPHONE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia NexAIPhone (NEXAIPHONE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena NexAIPhone mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne NexAIPhone v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NEXAIPHONE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na NexAIPhone Cenové predikcie.

O NexAIPhone

NEXAIPHONE is a digital asset in the cryptocurrency market. It operates on a decentralized platform that uses blockchain technology for its operations. The primary role of NEXAIPHONE is to facilitate transactions and data sharing across various platforms, thereby enhancing interoperability. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. Typical uses of NEXAIPHONE include facilitating payments, executing smart contracts, and providing a platform for decentralized applications (dApps). It's designed to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring value in the digital space.

Ako nakupovať a investovať NexAIPhone

Ste pripravení začať s NexAIPhone? Nákup NEXAIPHONE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom NexAIPhone. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu NexAIPhone (NEXAIPHONE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a NexAIPhone sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť NexAIPhone (NEXAIPHONE)

Čo môžete urobiť s NexAIPhone

Vlastníctvo NexAIPhone vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup NexAIPhone (NEXAIPHONE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je NexAIPhone (NEXAIPHONE)

NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using.

NexAIPhone Zdroj

Pre hlbšie pochopenie NexAIPhone zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna NexAIPhone webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o NexAIPhone

Akú hodnotu bude mať 1 NexAIPhone v roku 2030?
Ak by hodnota NexAIPhone rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do NexAIPhone podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
NexAIPhone (NEXAIPHONE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o NexAIPhone

NEXAIPHONE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície NEXAIPHONE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s NEXAIPHONE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s NexAIPhone (NEXAIPHONE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem NexAIPhone a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
NEXAIPHONE/USDT
$0.000009717
-0.89%
0.00% (USDT)

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

