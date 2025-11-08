Aktuálna dnešná cena NexAIPhone je 0.000009717USD. Trhová kapitalizácia NEXAIPHONE je --USD. Sledujte aktualizácie cien NEXAIPHONE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena NexAIPhone je 0.000009717USD. Trhová kapitalizácia NEXAIPHONE je --USD. Sledujte aktualizácie cien NEXAIPHONE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena NexAIPhone (NEXAIPHONE) je $ 0.000009717, s 1.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NEXAIPHONE na USD konverzný kurz je $ 0.000009717 za NEXAIPHONE.
NexAIPhone sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NEXAIPHONE. Počas posledných 24 hodín sa NEXAIPHONEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000007794 (low) do $ 0.000011642 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa NEXAIPHONE zmenilo o -0.65% za poslednú hodinu a o -9.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.18M.
NexAIPhone (NEXAIPHONE) informácie o trhu
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
$ 9.72K
$ 9.72K$ 9.72K
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia NexAIPhone je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.18M. Počet coinov v obehu NEXAIPHONE je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.72K.
História cien NexAIPhone v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000007794
$ 0.000007794$ 0.000007794
24 hod Low
$ 0.000011642
$ 0.000011642$ 0.000011642
24 hod High
$ 0.000007794
$ 0.000007794$ 0.000007794
$ 0.000011642
$ 0.000011642$ 0.000011642
--
----
--
----
-0.65%
-1.09%
-9.61%
-9.61%
NexAIPhone (NEXAIPHONE) história cien USD
Sledujte zmeny cien NexAIPhone za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00000010808
-1.09%
30 dní
$ -0.000013333
-57.85%
60 dní
$ -0.000080283
-89.21%
90 dní
$ -2.162990283
-100.00%
NexAIPhone dnešná zmena ceny
Dnes NEXAIPHONE zaznamenal zmenu o $ -0.00000010808 (-1.09%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
NexAIPhone zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000013333 (-57.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
NexAIPhone zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NEXAIPHONE zmenu o $ -0.000080283 (-89.21%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
NexAIPhone zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -2.162990283 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NexAIPhone (NEXAIPHONE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby NexAIPhone, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny NexAIPhone?
Several key factors influence NexAIPhone (NEXAIPHONE) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation 4. Supply and demand dynamics 5. Regulatory news and compliance updates 6. Technology developments and project roadmap progress 7. Partnership announcements and adoption rates 8. Social media buzz and community engagement 9. Whale movements and large transactions 10. General economic conditions and risk appetite
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu NexAIPhone?
People want to know NexAIPhone (NEXAIPHONE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre NexAIPhone
Cenová predikcia NexAIPhone (NEXAIPHONE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NEXAIPHONE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia NexAIPhone (NEXAIPHONE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena NexAIPhone mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne NexAIPhone v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NEXAIPHONE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na NexAIPhone Cenové predikcie.
O NexAIPhone
NEXAIPHONE is a digital asset in the cryptocurrency market. It operates on a decentralized platform that uses blockchain technology for its operations. The primary role of NEXAIPHONE is to facilitate transactions and data sharing across various platforms, thereby enhancing interoperability. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. Typical uses of NEXAIPHONE include facilitating payments, executing smart contracts, and providing a platform for decentralized applications (dApps). It's designed to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring value in the digital space.
Ako nakupovať a investovať NexAIPhone
Ste pripravení začať s NexAIPhone? Nákup NEXAIPHONE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom NexAIPhone. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu NexAIPhone (NEXAIPHONE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a NexAIPhone sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s NexAIPhone
Vlastníctvo NexAIPhone vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup NexAIPhone (NEXAIPHONE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota NexAIPhone rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do NexAIPhone podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíNexAIPhone?
Dnešná cena NexAIPhone je $ 0.000009717. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je NexAIPhone stále dobrou investíciou?
NexAIPhone zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do NEXAIPHONE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s NexAIPhone?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo NexAIPhone v hodnote $ 1.18M.
Aká je aktuálna cena NexAIPhone?
Živá cena NEXAIPHONE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu NexAIPhone vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena NEXAIPHONE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu NexAIPhone?
Cenu NEXAIPHONE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,161.72
+2.34%
ETH
3,437.45
+4.24%
SOL
163.87
+5.44%
COAI
1.2015
+9.95%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre NEXAIPHONE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár NEXAIPHONE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena NexAIPhone pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena NexAIPhone v tomto roku?
Cena NexAIPhone by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu NexAIPhone (NEXAIPHONE).
NexAIPhone (NEXAIPHONE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.