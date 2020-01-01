NEWM (NEWM) tokenomika
NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.
NEWM (NEWM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky NEWM (NEWM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NEWM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NEWM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili NEWM tokenomiku, preskúmajte cenu NEWM tokenu naživo!
Analýza histórie cien NEWM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
Chcete vedieť, kam NEWM asi smeruje? Naša NEWM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
