Aktuálna dnešná cena Fortune Room je 0.0000000000000000000000000009USD. Trhová kapitalizácia NEWFRT je --USD. Sledujte aktualizácie cien NEWFRT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Fortune Room Logo

Fortune Room kurz (NEWFRT)

1 NEWFRT na USD aktuálnu cenu:

$0.0000000000000000000000000009
-88.75%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:00 (UTC+8)

Dnešná cena Fortune Room

Aktuálna dnešná cena Fortune Room (NEWFRT) je $ 0.0000000000000000000000000009, s 88.75% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NEWFRT na USD konverzný kurz je $ 0.0000000000000000000000000009 za NEWFRT.

Fortune Room sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NEWFRT. Počas posledných 24 hodín sa NEWFRTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000000000000000000000006 (low) do $ 0.000000000000000000000000109 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa NEWFRT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -100.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 11.83K.

Fortune Room (NEWFRT) informácie o trhu

$ 11.83K
$ 0.00
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Fortune Room je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 11.83K. Počet coinov v obehu NEWFRT je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Fortune Room v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000000000000000000000000006
24 hod Low
$ 0.000000000000000000000000109
24 hod High

$ 0.0000000000000000000000000006
$ 0.000000000000000000000000109
0.00%

-88.75%

-100.00%

-100.00%

Fortune Room (NEWFRT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Fortune Room za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000000000000000000000000071-88.75%
30 dní$ -0.0000000000059799999999999991-100.00%
60 dní$ -0.0012212999999999999999999991-100.00%
90 dní$ -0.0000799999999999999999999991-100.00%
Fortune Room dnešná zmena ceny

Dnes NEWFRT zaznamenal zmenu o $ -0.0000000000000000000000000071 (-88.75%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Fortune Room zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000000000059799999999999991 (-100.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Fortune Room zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NEWFRT zmenu o $ -0.0012212999999999999999999991 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Fortune Room zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000799999999999999999999991 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Fortune Room (NEWFRT)?

Pozrite si Fortune Roomstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Fortune Room

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Fortune Room, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Fortune Room?

Several key factors influence Fortune Room (NEWFRT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact NEWFRT pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.

Platform Adoption: User growth and engagement on the Fortune Room platform drives token demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning events affect scarcity and value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and token utility.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates influence market perception.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Competition: Performance relative to similar gaming or DeFi tokens affects positioning.

These factors interact dynamically, creating price movements based on supply-demand equilibrium in the cryptocurrency market.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Fortune Room?

People want to know Fortune Room (NEWFRT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Current price data helps traders identify trends, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.

Cenové predikcie pre Fortune Room

Cenová predikcia Fortune Room (NEWFRT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NEWFRT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fortune Room (NEWFRT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Fortune Room mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fortune Room v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NEWFRT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fortune Room Cenové predikcie.

O Fortune Room

NEWFRT is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate secure and fast transactions. The asset's underlying technology employs a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional Proof of Work (PoW) model. NEWFRT's general purpose is to provide a decentralized solution for peer-to-peer transactions, aiming to enhance privacy and reduce transaction costs. Its ecosystem is designed to support various applications, including but not limited to, digital payments, smart contracts, and decentralized finance (DeFi). NEWFRT's issuance model is based on a fixed supply, aiming to prevent inflation and maintain the asset's value over time.

Ako nakupovať a investovať Fortune Room

Ste pripravení začať s Fortune Room? Nákup NEWFRT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Fortune Room. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Fortune Room (NEWFRT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Fortune Room sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Fortune Room (NEWFRT)

Čo môžete urobiť s Fortune Room

Vlastníctvo Fortune Room vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Fortune Room (NEWFRT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Obchodné futures poplatky:
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Fortune Room zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Fortune Room

Akú hodnotu bude mať 1 Fortune Room v roku 2030?
Ak by hodnota Fortune Room rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Fortune Room podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:00 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Fortune Room

NEWFRT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície NEWFRT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s NEWFRT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Fortune Room (NEWFRT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Fortune Room a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
NEWFRT/USDT
$0.0000000000000000000000000009
-88.75%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

