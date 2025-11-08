Aktuálna dnešná cena Fortune Room je 0.0000000000000000000000000009USD. Trhová kapitalizácia NEWFRT je --USD. Sledujte aktualizácie cien NEWFRT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Fortune Room je 0.0000000000000000000000000009USD. Trhová kapitalizácia NEWFRT je --USD. Sledujte aktualizácie cien NEWFRT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Fortune Room (NEWFRT) je $ 0.0000000000000000000000000009, s 88.75% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NEWFRT na USD konverzný kurz je $ 0.0000000000000000000000000009 za NEWFRT.
Fortune Room sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NEWFRT. Počas posledných 24 hodín sa NEWFRTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000000000000000000000006 (low) do $ 0.000000000000000000000000109 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa NEWFRT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -100.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 11.83K.
Fortune Room (NEWFRT) informácie o trhu
$ 11.83K
$ 11.83K$ 11.83K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Fortune Room je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 11.83K. Počet coinov v obehu NEWFRT je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Fortune Room, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Fortune Room?
Several key factors influence Fortune Room (NEWFRT) token prices:
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.
Platform Adoption: User growth and engagement on the Fortune Room platform drives token demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning events affect scarcity and value.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and token utility.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates influence market perception.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Competition: Performance relative to similar gaming or DeFi tokens affects positioning.
These factors interact dynamically, creating price movements based on supply-demand equilibrium in the cryptocurrency market.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Fortune Room?
People want to know Fortune Room (NEWFRT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing investment risk. Current price data helps traders identify trends, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.
Cenové predikcie pre Fortune Room
Cenová predikcia Fortune Room (NEWFRT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NEWFRT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fortune Room (NEWFRT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Fortune Room mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fortune Room v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NEWFRT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fortune Room Cenové predikcie.
O Fortune Room
NEWFRT is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate secure and fast transactions. The asset's underlying technology employs a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional Proof of Work (PoW) model. NEWFRT's general purpose is to provide a decentralized solution for peer-to-peer transactions, aiming to enhance privacy and reduce transaction costs. Its ecosystem is designed to support various applications, including but not limited to, digital payments, smart contracts, and decentralized finance (DeFi). NEWFRT's issuance model is based on a fixed supply, aiming to prevent inflation and maintain the asset's value over time.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Fortune Room
Akú hodnotu bude mať 1 Fortune Room v roku 2030?
Ak by hodnota Fortune Room rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Fortune Room podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFortune Room?
Dnešná cena Fortune Room je $ 0.0000000000000000000000000009. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Fortune Room stále dobrou investíciou?
Fortune Room zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do NEWFRT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Fortune Room?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Fortune Room v hodnote $ 11.83K.
Aká je aktuálna cena Fortune Room?
Živá cena NEWFRT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Fortune Room vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena NEWFRT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Fortune Room?
Cenu NEWFRT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,161.72
+2.34%
ETH
3,437.45
+4.24%
SOL
163.87
+5.44%
COAI
1.2015
+9.95%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre NEWFRT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár NEWFRT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Fortune Room pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Fortune Room v tomto roku?
Cena Fortune Room by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Fortune Room (NEWFRT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:00 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.