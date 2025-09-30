First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomika

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o First Neiro on ETH (NEIROCTO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:08:15 (UTC+8)
USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre First Neiro on ETH (NEIROCTO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 110.97M
$ 110.97M
Celková ponuka:
$ 420.69B
$ 420.69B
Počet coinov v obehu:
$ 420.68B
$ 420.68B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 110.97M
$ 110.97M
Historické maximum:
$ 0.00310081
$ 0.00310081
Historické minimum:
$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167
Aktuálna cena:
$ 0.00026378
$ 0.00026378

First Neiro on ETH (NEIROCTO) informácie

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

Oficiálna webová stránka:
https://www.neiroeth.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky First Neiro on ETH (NEIROCTO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NEIROCTO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NEIROCTO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NEIROCTO tokenomiku, preskúmajte cenu NEIROCTO tokenu naživo!

Ako kúpiť NEIROCTO

Máte záujem pridať First Neiro on ETH (NEIROCTO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NEIROCTO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) história cien

Analýza histórie cien NEIROCTO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NEIROCTO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NEIROCTO asi smeruje? Naša NEIROCTO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

