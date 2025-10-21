NEET kurz (NEET)
NEET (NEET) cena v reálnom čase je $ 0.0333. Za posledných 24 hodín sa obchodoval NEET v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.031254 do najvyššej hodnoty $ 0.043914, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena NEET je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.
Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa NEET zmenil o -0.29% za poslednú hodinu, -17.61% za 24 hodín a +26.56% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.
Aktuálna trhová kapitalizácia NEET je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 81.34K. Počet coinov v obehu NEET je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
Sledujte zmeny cien NEET za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.00711753
|-17.61%
|30 dní
|$ +0.018356
|+122.83%
|60 dní
|$ +0.009213
|+38.24%
|90 dní
|$ +0.025552
|+329.78%
Dnes NEET zaznamenal zmenu o $ -0.00711753 (-17.61%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.018356 (+122.83%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NEET zmenu o $ +0.009213 (+38.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.025552 (+329.78%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NEET (NEET)?
Pozrite si NEETstránku histórie cien.
NEET (Not in Employment, Education, or Training) was once a label for the disengaged. In crypto, it’s now rebellion: rejecting 9-to-5, mocking hustle culture, and embracing dark humor.Memes, nihilism, and degen trading as protest—NEET is the flex.
NEET je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich NEET investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.
Okrem toho môžete:
- Skontrolujte NEET dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o NEET na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.
Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše NEET nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.
Akú hodnotu bude mať NEET (NEET) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš NEET (NEET) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre NEET.
Overte si teraz NEET cenové predikcie!
Pochopenie tokenomiky NEET (NEET) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike NEET tokenu!
Hľadáte ako kúpiť NEET? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť NEET na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.
Pre hlbšie pochopenie NEET zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|10-20 18:31:42
|Aktualizácie odvetvia
Total cryptocurrency market cap rebounds to $3.868 trillion, with a 24-hour increase of 3.7%
|10-20 11:16:23
|Aktualizácie odvetvia
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
|10-19 17:50:26
|Aktualizácie odvetvia
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
|10-19 14:26:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
|10-19 04:16:21
|Aktualizácie odvetvia
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
|10-18 16:36:53
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
