Aktuálna NEET cena je dnes 0.0333 USD. Sledujte aktuálnu NEET na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte NEET cenový trend jednoducho na MEXC.

NEET Logo

NEET kurz (NEET)

1 NEET na USD aktuálnu cenu:

$0.0333
$0.0333$0.0333
-17.61%1D
USD
NEET (NEET) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-21 15:04:07 (UTC+8)

NEET (NEET) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.031254
$ 0.031254$ 0.031254
24 hod Low
$ 0.043914
$ 0.043914$ 0.043914
24 hod High

$ 0.031254
$ 0.031254$ 0.031254

$ 0.043914
$ 0.043914$ 0.043914

NEET (NEET) cena v reálnom čase je $ 0.0333. Za posledných 24 hodín sa obchodoval NEET v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.031254 do najvyššej hodnoty $ 0.043914, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena NEET je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa NEET zmenil o -0.29% za poslednú hodinu, -17.61% za 24 hodín a +26.56% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

NEET (NEET) informácie o trhu

$ 81.34K
$ 0.00
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia NEET je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 81.34K. Počet coinov v obehu NEET je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

NEET (NEET) história cien USD

Sledujte zmeny cien NEET za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00711753-17.61%
30 dní$ +0.018356+122.83%
60 dní$ +0.009213+38.24%
90 dní$ +0.025552+329.78%
NEET dnešná zmena ceny

Dnes NEET zaznamenal zmenu o $ -0.00711753 (-17.61%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

NEET zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.018356 (+122.83%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

NEET zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NEET zmenu o $ +0.009213 (+38.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

NEET zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.025552 (+329.78%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NEET (NEET)?

Pozrite si NEETstránku histórie cien.

Čo je NEET (NEET)

NEET (Not in Employment, Education, or Training) was once a label for the disengaged. In crypto, it’s now rebellion: rejecting 9-to-5, mocking hustle culture, and embracing dark humor.Memes, nihilism, and degen trading as protest—NEET is the flex.

NEET je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich NEET investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte NEET dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o NEET na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše NEET nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

NEET predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať NEET (NEET) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš NEET (NEET) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre NEET.

Overte si teraz NEET cenové predikcie!

NEET (NEET) tokenomika

Pochopenie tokenomiky NEET (NEET) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike NEET tokenu!

Ako kúpiť NEET(NEET)

Hľadáte ako kúpiť NEET? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť NEET na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

NEET do miestnych mien

NEET Zdroj

Pre hlbšie pochopenie NEET zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o NEET

Akú hodnotu má dnes NEET (NEET)?
Aktuálna NEET cena v USD je 0.0333 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena NEET na USD?
Aktuálna cena NEET na USD je $ 0.0333. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia NEET?
Trhová kapitalizácia NEET je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu NEET?
Počet coinov v obehu NEET je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) NEET?
NEET dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) NEET?
NEET videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania NEET?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre NEET je $ 81.34K USD.
Bude NEET tento rok vyššia?
NEET môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti NEETpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-21 15:04:07 (UTC+8)

