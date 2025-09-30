Nigella Diamond Club (NDC) tokenomika

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Nigella Diamond Club (NDC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:22:20 (UTC+8)
USD

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Nigella Diamond Club (NDC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 44.73K
$ 44.73K$ 44.73K
Celková ponuka:
$ 88.00M
$ 88.00M$ 88.00M
Počet coinov v obehu:
$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 535.04K
$ 535.04K$ 535.04K
Historické maximum:
$ 1.746
$ 1.746$ 1.746
Historické minimum:
$ 0.00001097267523913
$ 0.00001097267523913$ 0.00001097267523913
Aktuálna cena:
$ 0.00608
$ 0.00608$ 0.00608

Nigella Diamond Club (NDC) informácie

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Oficiálna webová stránka:
https://ndc.nigella.io
Biela kniha:
https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Nigella Diamond Club (NDC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NDC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NDC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NDC tokenomiku, preskúmajte cenu NDC tokenu naživo!

Ako kúpiť NDC

Máte záujem pridať Nigella Diamond Club (NDC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NDC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Nigella Diamond Club (NDC) história cien

Analýza histórie cien NDC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NDC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NDC asi smeruje? Naša NDC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov