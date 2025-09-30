NeurochainAI (NCN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o NeurochainAI (NCN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:08:09 (UTC+8)
NeurochainAI (NCN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre NeurochainAI (NCN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 52.94K
$ 52.94K$ 52.94K
Celková ponuka:
$ 450.00M
$ 450.00M$ 450.00M
Počet coinov v obehu:
$ 272.75M
$ 272.75M$ 272.75M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 582.30K
$ 582.30K$ 582.30K
Historické maximum:
$ 0.0825
$ 0.0825$ 0.0825
Historické minimum:
$ 0.000418256097111521
$ 0.000418256097111521$ 0.000418256097111521
Aktuálna cena:
$ 0.0001941
$ 0.0001941$ 0.0001941

NeurochainAI (NCN) informácie

NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

Oficiálna webová stránka:
https://neurochain.ai
Biela kniha:
https://docs.neurochain.ai
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xBb8954f008016055fdA6AA1c27fa769578cae213

NeurochainAI (NCN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky NeurochainAI (NCN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NCN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NCN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NCN tokenomiku, preskúmajte cenu NCN tokenu naživo!

Ako kúpiť NCN

Máte záujem pridať NeurochainAI (NCN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NCN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

NeurochainAI (NCN) história cien

Analýza histórie cien NCN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NCN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NCN asi smeruje? Naša NCN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

