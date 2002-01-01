Node Pay (NC) tokenomika

Node Pay (NC) informácie

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Oficiálna webová stránka:
https://www.nodepay.ai/
Biela kniha:
https://docs.nodepay.ai/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE

Node Pay (NC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Node Pay (NC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 177.47M
$ 177.47M$ 177.47M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 16.36M
$ 16.36M$ 16.36M
Historické maximum:
$ 0.375
$ 0.375$ 0.375
Historické minimum:
$ 0.015965339688106536
$ 0.015965339688106536$ 0.015965339688106536
Aktuálna cena:
$ 0.01636
$ 0.01636$ 0.01636

Node Pay (NC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Node Pay (NC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NC tokenomiku, preskúmajte cenu NC tokenu naživo!

Ako kúpiť NC

Máte záujem pridať Node Pay (NC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Node Pay (NC) história cien

Analýza histórie cien NC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NC asi smeruje? Naša NC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.