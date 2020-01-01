Nettensor (NAO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Nettensor (NAO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Nettensor (NAO) informácie

Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry.

Oficiálna webová stránka:
https://nettensor.com
Biela kniha:
https://docs.nettensor.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d

Nettensor (NAO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Nettensor (NAO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 195.50K
$ 195.50K$ 195.50K
Historické maximum:
$ 0.296
$ 0.296$ 0.296
Historické minimum:
$ 0.000348352925441714
$ 0.000348352925441714$ 0.000348352925441714
Aktuálna cena:
$ 0.001955
$ 0.001955$ 0.001955

Nettensor (NAO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Nettensor (NAO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NAO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NAO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NAO tokenomiku, preskúmajte cenu NAO tokenu naživo!

Ako kúpiť NAO

Máte záujem pridať Nettensor (NAO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NAO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Nettensor (NAO) história cien

Analýza histórie cien NAO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NAO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NAO asi smeruje? Naša NAO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.