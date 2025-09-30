Node AI (NAIT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Node AI (NAIT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:17:38 (UTC+8)
USD

Node AI (NAIT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Node AI (NAIT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 265.06M
$ 265.06M$ 265.06M
Historické maximum:
$ 0.499884
$ 0.499884$ 0.499884
Historické minimum:
$ 0.04887070161679073
$ 0.04887070161679073$ 0.04887070161679073
Aktuálna cena:
$ 0.265057
$ 0.265057$ 0.265057

Node AI (NAIT) informácie

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Oficiálna webová stránka:
https://www.nodeai.work/
Biela kniha:
https://www.nodeai.work/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x1510ae95447ccbc66bc2eadaa298a17427814ef2

Node AI (NAIT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Node AI (NAIT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NAIT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NAIT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NAIT tokenomiku, preskúmajte cenu NAIT tokenu naživo!

Ako kúpiť NAIT

Máte záujem pridať Node AI (NAIT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NAIT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Node AI (NAIT) história cien

Analýza histórie cien NAIT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

NAIT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NAIT asi smeruje? Naša NAIT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

