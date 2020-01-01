Mystery (MYSTERY) tokenomika

Mystery (MYSTERY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mystery (MYSTERY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Mystery (MYSTERY) informácie

Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders.

Oficiálna webová stránka:
https://furies-mystery.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974

Mystery (MYSTERY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mystery (MYSTERY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 527.55K
$ 527.55K$ 527.55K
Celková ponuka:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Počet coinov v obehu:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 527.55K
$ 527.55K$ 527.55K
Historické maximum:
$ 0.00000007767
$ 0.00000007767$ 0.00000007767
Historické minimum:
$ 0.000000000835682667
$ 0.000000000835682667$ 0.000000000835682667
Aktuálna cena:
$ 0.000000001254
$ 0.000000001254$ 0.000000001254

Mystery (MYSTERY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mystery (MYSTERY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MYSTERY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MYSTERY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MYSTERY tokenomiku, preskúmajte cenu MYSTERY tokenu naživo!

Ako kúpiť MYSTERY

Máte záujem pridať Mystery (MYSTERY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MYSTERY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Mystery (MYSTERY) história cien

Analýza histórie cien MYSTERY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MYSTERY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MYSTERY asi smeruje? Naša MYSTERY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.