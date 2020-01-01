MACHINA (MXNA) tokenomika
MACHINA (MXNA) informácie
Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments.
The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.
MACHINA (MXNA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MACHINA (MXNA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
MACHINA (MXNA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MACHINA (MXNA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MXNA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MXNA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MXNA tokenomiku, preskúmajte cenu MXNA tokenu naživo!
Ako kúpiť MXNA
Máte záujem pridať MACHINA (MXNA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MXNA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
MACHINA (MXNA) história cien
Analýza histórie cien MXNA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
MXNA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MXNA asi smeruje? Naša MXNA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Kúpte MACHINA (MXNA)
Suma
1 MXNA = 0.007542 USD