BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Micron Technology je 234.36USD. Trhová kapitalizácia MUON je 1,834,567.3066845348USD. Sledujte aktualizácie cien MUON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Micron Technology je 234.36USD. Trhová kapitalizácia MUON je 1,834,567.3066845348USD. Sledujte aktualizácie cien MUON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MUON

MUON informácie o cene

Čo je MUON

MUON oficiálna webová stránka

MUON tokenomika

MUON predpoveď cien

MUON história

MUON Sprievodca nákupom

MUON-na-fiat prevodník mien

MUON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Micron Technology Logo

Micron Technology kurz (MUON)

1 MUON na USD aktuálnu cenu:

$234.36
$234.36$234.36
+1.74%1D
USD
Micron Technology (MUON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:23 (UTC+8)

Dnešná cena Micron Technology

Aktuálna dnešná cena Micron Technology (MUON) je $ 234.36, s 1.74% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MUON na USD konverzný kurz je $ 234.36 za MUON.

Micron Technology sa v súčasnosti radí na #1800 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.83M, pričom počet coinov v obehu je 7.83K MUON. Počas posledných 24 hodín sa MUONobchodovalo v rozmedzí od $ 227.05 (low) do $ 245.49 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 244.84237975411526, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 117.45321659889592.

V krátkodobom vývoji sa MUON zmenilo o +0.98% za poslednú hodinu a o +4.58% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 64.53K.

Micron Technology (MUON) informácie o trhu

No.1800

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

$ 64.53K
$ 64.53K$ 64.53K

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

7.83K
7.83K 7.83K

7,827.98816643
7,827.98816643 7,827.98816643

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Micron Technology je $ 1.83M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 64.53K. Počet coinov v obehu MUON je 7.83K, pričom celková zásoba je 7827.98816643. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.83M.

História cien Micron Technology v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 227.05
$ 227.05$ 227.05
24 hod Low
$ 245.49
$ 245.49$ 245.49
24 hod High

$ 227.05
$ 227.05$ 227.05

$ 245.49
$ 245.49$ 245.49

$ 244.84237975411526
$ 244.84237975411526$ 244.84237975411526

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

+0.98%

+1.74%

+4.58%

+4.58%

Micron Technology (MUON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Micron Technology za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +4.0081+1.74%
30 dní$ +37.72+19.18%
60 dní$ +134.36+134.36%
90 dní$ +134.36+134.36%
Micron Technology dnešná zmena ceny

Dnes MUON zaznamenal zmenu o $ +4.0081 (+1.74%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Micron Technology zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +37.72 (+19.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Micron Technology zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MUON zmenu o $ +134.36 (+134.36%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Micron Technology zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +134.36 (+134.36%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Micron Technology (MUON)?

Pozrite si Micron Technologystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Micron Technology

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Micron Technology, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Micron Technology?

Micron Technology (MU) stock prices are influenced by several key factors:

Memory demand cycles - DRAM and NAND flash memory demand from smartphones, PCs, data centers, and automotive sectors directly impacts revenue.

Supply-demand balance - Memory oversupply leads to price declines while shortages drive prices up.

Semiconductor industry trends - AI, cloud computing, and 5G adoption boost memory requirements.

Competition - Rivalry with Samsung and SK Hynix affects market share and pricing power.

Economic conditions - Global economic health impacts technology spending and consumer demand.

Inventory levels - Customer inventory adjustments create demand volatility.

Technology transitions - New memory standards and manufacturing processes affect competitiveness.

Geopolitical factors - Trade tensions and export restrictions impact operations and market access.

Note: There is no widely traded cryptocurrency ticker "MUON" - you may be referring to Micron Technology stock (MU).

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Micron Technology?

People want to know Micron Technology (MU) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate semiconductor sector trends affecting memory chip demand and supply cycles.

Cenové predikcie pre Micron Technology

Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MUON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Micron Technology mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Micron Technology v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MUON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Micron Technology Cenové predikcie.

O Micron Technology

MUON is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Neutrino protocol, a cross-chain infrastructure that enables the creation of algorithmic stablecoins. MUON is primarily used for governance within the Neutrino system, allowing holders to vote on key protocol decisions such as system upgrades and parameter changes. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and its supply is algorithmically managed by the Neutrino protocol. As a part of the broader DeFi ecosystem, MUON plays a critical role in maintaining the stability and functionality of Neutrino's stablecoin offerings.

Ako nakupovať a investovať Micron Technology

Ste pripravení začať s Micron Technology? Nákup MUON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Micron Technology. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Micron Technology (MUON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 7.83K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Micron Technology sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Micron Technology (MUON)

Čo môžete urobiť s Micron Technology

Vlastníctvo Micron Technology vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Micron Technology (MUON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Micron Technology zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Micron Technology webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Micron Technology

Akú hodnotu bude mať 1 Micron Technology v roku 2030?
Ak by hodnota Micron Technology rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Micron Technology podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:23 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Micron Technology

MUON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MUON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MUON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Micron Technology (MUON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Micron Technology a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MUON/USDT
$234.36
$234.36$234.36
+1.58%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.99
$22.99$22.99

+129.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006724
$0.00006724$0.00006724

+1,244.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009839
$0.009839$0.009839

+145.97%

Flux

Flux

FLUX

$0.19157
$0.19157$0.19157

+75.22%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010601
$0.000010601$0.000010601

+76.68%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02298
$0.02298$0.02298

+42.11%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

MUON-na-USD kalkulačka

Suma

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 234.36 USD