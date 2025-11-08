Aktuálna dnešná cena Micron Technology je 234.36USD. Trhová kapitalizácia MUON je 1,834,567.3066845348USD. Sledujte aktualizácie cien MUON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Micron Technology je 234.36USD. Trhová kapitalizácia MUON je 1,834,567.3066845348USD. Sledujte aktualizácie cien MUON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Micron Technology (MUON) je $ 234.36, s 1.74% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MUON na USD konverzný kurz je $ 234.36 za MUON.
Micron Technology sa v súčasnosti radí na #1800 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.83M, pričom počet coinov v obehu je 7.83K MUON. Počas posledných 24 hodín sa MUONobchodovalo v rozmedzí od $ 227.05 (low) do $ 245.49 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 244.84237975411526, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 117.45321659889592.
V krátkodobom vývoji sa MUON zmenilo o +0.98% za poslednú hodinu a o +4.58% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 64.53K.
Micron Technology (MUON) informácie o trhu
No.1800
$ 1.83M
$ 64.53K
$ 1.83M
7.83K
7,827.98816643
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Micron Technology je $ 1.83M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 64.53K. Počet coinov v obehu MUON je 7.83K, pričom celková zásoba je 7827.98816643. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.83M.
História cien Micron Technology v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 227.05
24 hod Low
$ 245.49
24 hod High
$ 227.05
$ 245.49
$ 244.84237975411526
$ 117.45321659889592
+0.98%
+1.74%
+4.58%
+4.58%
Micron Technology (MUON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Micron Technology za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +4.0081
+1.74%
30 dní
$ +37.72
+19.18%
60 dní
$ +134.36
+134.36%
90 dní
$ +134.36
+134.36%
Micron Technology dnešná zmena ceny
Dnes MUON zaznamenal zmenu o $ +4.0081 (+1.74%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Micron Technology zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +37.72 (+19.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Micron Technology zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MUON zmenu o $ +134.36 (+134.36%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Micron Technology zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +134.36 (+134.36%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Micron Technology (MUON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Micron Technology, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Micron Technology?
Micron Technology (MU) stock prices are influenced by several key factors:
Memory demand cycles - DRAM and NAND flash memory demand from smartphones, PCs, data centers, and automotive sectors directly impacts revenue.
Supply-demand balance - Memory oversupply leads to price declines while shortages drive prices up.
Semiconductor industry trends - AI, cloud computing, and 5G adoption boost memory requirements.
Competition - Rivalry with Samsung and SK Hynix affects market share and pricing power.
Economic conditions - Global economic health impacts technology spending and consumer demand.
Technology transitions - New memory standards and manufacturing processes affect competitiveness.
Geopolitical factors - Trade tensions and export restrictions impact operations and market access.
Note: There is no widely traded cryptocurrency ticker "MUON" - you may be referring to Micron Technology stock (MU).
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Micron Technology?
People want to know Micron Technology (MU) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate semiconductor sector trends affecting memory chip demand and supply cycles.
Cenové predikcie pre Micron Technology
Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MUON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Micron Technology mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Micron Technology v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MUON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Micron Technology Cenové predikcie.
O Micron Technology
MUON is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Neutrino protocol, a cross-chain infrastructure that enables the creation of algorithmic stablecoins. MUON is primarily used for governance within the Neutrino system, allowing holders to vote on key protocol decisions such as system upgrades and parameter changes. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and its supply is algorithmically managed by the Neutrino protocol. As a part of the broader DeFi ecosystem, MUON plays a critical role in maintaining the stability and functionality of Neutrino's stablecoin offerings.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Micron Technology
Akú hodnotu bude mať 1 Micron Technology v roku 2030?
Ak by hodnota Micron Technology rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Micron Technology podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMicron Technology?
Dnešná cena Micron Technology je $ 234.36. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Micron Technology stále dobrou investíciou?
Micron Technology zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MUON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Micron Technology?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Micron Technology v hodnote $ 64.53K.
Aká je aktuálna cena Micron Technology?
Živá cena MUON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Micron Technology vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MUON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Micron Technology?
Cenu MUON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,196.26
+2.37%
ETH
3,438.01
+4.26%
SOL
163.75
+5.36%
COAI
1.196
+9.45%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MUON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MUON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Micron Technology pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Micron Technology v tomto roku?
Cena Micron Technology by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Micron Technology (MUON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:23 (UTC+8)
