MUBI (MUBI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MUBI (MUBI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:07:19 (UTC+8)
USD

MUBI (MUBI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MUBI (MUBI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.77M
$ 2.77M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 950.00M
$ 950.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.91M
$ 2.91M
Historické maximum:
$ 0.3845
$ 0.3845
Historické minimum:
$ 0.000888612665530881
$ 0.000888612665530881
Aktuálna cena:
$ 0.002913
$ 0.002913

MUBI (MUBI) informácie

Powers MultiBit’s entire decentralized application ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://multibit.exchange/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x38e382f74dfb84608f3c1f10187f6bef5951de93

MUBI (MUBI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MUBI (MUBI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MUBI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MUBI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MUBI tokenomiku, preskúmajte cenu MUBI tokenu naživo!

Ako kúpiť MUBI

Máte záujem pridať MUBI (MUBI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MUBI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MUBI (MUBI) história cien

Analýza histórie cien MUBI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MUBI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MUBI asi smeruje? Naša MUBI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

