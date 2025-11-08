BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Metti Token je 32.34USD. Trhová kapitalizácia MTT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MTT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Metti Token Logo

Metti Token kurz (MTT)

1 MTT na USD aktuálnu cenu:

$32.34
+0.18%1D
USD
Metti Token (MTT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:16 (UTC+8)

Dnešná cena Metti Token

Aktuálna dnešná cena Metti Token (MTT) je $ 32.34, s 0.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MTT na USD konverzný kurz je $ 32.34 za MTT.

Metti Token sa v súčasnosti radí na #3735 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 MTT. Počas posledných 24 hodín sa MTTobchodovalo v rozmedzí od $ 32 (low) do $ 34.77 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 159.13148291639322, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 3.009680156954041.

V krátkodobom vývoji sa MTT zmenilo o -0.04% za poslednú hodinu a o -5.33% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 347.77K.

Metti Token (MTT) informácie o trhu

No.3735

$ 0.00
$ 347.77K
$ 161.70M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Metti Token je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 347.77K. Počet coinov v obehu MTT je 0.00, pričom celková zásoba je 4998730. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 161.70M.

História cien Metti Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 32
24 hod Low
$ 34.77
24 hod High

$ 32
$ 34.77
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
-0.04%

+0.18%

-5.33%

-5.33%

Metti Token (MTT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Metti Token za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0581+0.18%
30 dní$ -16.78-34.17%
60 dní$ -8.15-20.13%
90 dní$ -32.66-50.25%
Metti Token dnešná zmena ceny

Dnes MTT zaznamenal zmenu o $ +0.0581 (+0.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Metti Token zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -16.78 (-34.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Metti Token zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MTT zmenu o $ -8.15 (-20.13%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Metti Token zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -32.66 (-50.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Metti Token (MTT)?

Pozrite si Metti Tokenstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Metti Token

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Metti Token, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Metti Token?

Several key factors influence Metti Token (MTT) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation directly impact price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.

Market Sentiment: Investor confidence and community support affect pricing.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create volatility.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with MTT movements.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Metti Token?

People want to know Metti Token (MTT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Cenové predikcie pre Metti Token

Cenová predikcia Metti Token (MTT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MTT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Metti Token (MTT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Metti Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Metti Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MTT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Metti Token Cenové predikcie.

O Metti Token

MTT (Metatransit Token) is a digital asset designed to facilitate transactions within the Metatransit ecosystem. It operates on a decentralized network, using a proof-of-stake consensus mechanism to secure transactions and manage the issuance of new tokens. The primary function of MTT is to serve as a medium of exchange for services and goods within the Metatransit platform, which aims to create a decentralized marketplace for transportation services. This includes everything from ride-sharing and freight delivery to public transit systems. The token's design and utility within the Metatransit ecosystem exemplify the potential of blockchain technology to disrupt traditional industries and create new, decentralized marketplaces.

Ako nakupovať a investovať Metti Token

Ste pripravení začať s Metti Token? Nákup MTT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Metti Token. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Metti Token (MTT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Metti Token sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Metti Token (MTT)

Čo môžete urobiť s Metti Token

Vlastníctvo Metti Token vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Metti Token (MTT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Metti Token zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Metti Token webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Metti Token

Akú hodnotu bude mať 1 Metti Token v roku 2030?
Ak by hodnota Metti Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Metti Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Metti Token (MTT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Metti Token

MTT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MTT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MTT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Metti Token (MTT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Metti Token a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MTT/USDT
$32.34
$32.34$32.34
+0.18%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

