Aktuálna dnešná cena Metti Token je 32.34USD. Trhová kapitalizácia MTT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MTT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Metti Token je 32.34USD. Trhová kapitalizácia MTT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien MTT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Metti Token (MTT) je $ 32.34, s 0.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MTT na USD konverzný kurz je $ 32.34 za MTT.
Metti Token sa v súčasnosti radí na #3735 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 MTT. Počas posledných 24 hodín sa MTTobchodovalo v rozmedzí od $ 32 (low) do $ 34.77 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 159.13148291639322, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 3.009680156954041.
V krátkodobom vývoji sa MTT zmenilo o -0.04% za poslednú hodinu a o -5.33% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 347.77K.
Metti Token (MTT) informácie o trhu
No.3735
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 347.77K
$ 347.77K$ 347.77K
$ 161.70M
$ 161.70M$ 161.70M
0.00
0.00 0.00
5,000,000
5,000,000 5,000,000
4,998,730
4,998,730 4,998,730
0.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Metti Token je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 347.77K. Počet coinov v obehu MTT je 0.00, pričom celková zásoba je 4998730. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 161.70M.
História cien Metti Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 32
$ 32$ 32
24 hod Low
$ 34.77
$ 34.77$ 34.77
24 hod High
$ 32
$ 32$ 32
$ 34.77
$ 34.77$ 34.77
$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041
-0.04%
+0.18%
-5.33%
-5.33%
Metti Token (MTT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Metti Token za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0581
+0.18%
30 dní
$ -16.78
-34.17%
60 dní
$ -8.15
-20.13%
90 dní
$ -32.66
-50.25%
Metti Token dnešná zmena ceny
Dnes MTT zaznamenal zmenu o $ +0.0581 (+0.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Metti Token zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -16.78 (-34.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Metti Token zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MTT zmenu o $ -8.15 (-20.13%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Metti Token zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -32.66 (-50.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Metti Token (MTT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Metti Token, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Metti Token?
Several key factors influence Metti Token (MTT) prices:
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with MTT movements.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Metti Token?
People want to know Metti Token (MTT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Cenové predikcie pre Metti Token
Cenová predikcia Metti Token (MTT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MTT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Metti Token (MTT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Metti Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Metti Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MTT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Metti Token Cenové predikcie.
O Metti Token
MTT (Metatransit Token) is a digital asset designed to facilitate transactions within the Metatransit ecosystem. It operates on a decentralized network, using a proof-of-stake consensus mechanism to secure transactions and manage the issuance of new tokens. The primary function of MTT is to serve as a medium of exchange for services and goods within the Metatransit platform, which aims to create a decentralized marketplace for transportation services. This includes everything from ride-sharing and freight delivery to public transit systems. The token's design and utility within the Metatransit ecosystem exemplify the potential of blockchain technology to disrupt traditional industries and create new, decentralized marketplaces.
MTT (Metatransit Token) is a digital asset designed to facilitate transactions within the Metatransit ecosystem. It operates on a decentralized network, using a proof-of-stake consensus mechanism to secure transactions and manage the issuance of new tokens. The primary function of MTT is to serve as a medium of exchange for services and goods within the Metatransit platform, which aims to create a decentralized marketplace for transportation services. This includes everything from ride-sharing and freight delivery to public transit systems. The token's design and utility within the Metatransit ecosystem exemplify the potential of blockchain technology to disrupt traditional industries and create new, decentralized marketplaces.
Ako nakupovať a investovať Metti Token
Ste pripravení začať s Metti Token? Nákup MTT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Metti Token. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Metti Token (MTT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Metti Token sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Metti Token
Vlastníctvo Metti Token vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Metti Token (MTT)
METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.
METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.
Metti Token Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Metti Token zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Metti Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Metti Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMetti Token?
Dnešná cena Metti Token je $ 32.34. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Metti Token stále dobrou investíciou?
Metti Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MTT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Metti Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Metti Token v hodnote $ 347.77K.
Aká je aktuálna cena Metti Token?
Živá cena MTT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Metti Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MTT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Metti Token?
Cenu MTT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,155.91
+2.33%
ETH
3,435.72
+4.19%
SOL
163.67
+5.31%
COAI
1.1906
+8.95%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MTT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MTT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Metti Token pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Metti Token v tomto roku?
Cena Metti Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Metti Token (MTT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:16 (UTC+8)
Metti Token (MTT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.