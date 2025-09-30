Meter Governance (MTRG) tokenomika
Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains
Meter Governance (MTRG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Meter Governance (MTRG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MTRG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MTRG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MTRG tokenomiku, preskúmajte cenu MTRG tokenu naživo!
Meter Governance (MTRG) história cien
Analýza histórie cien MTRG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
