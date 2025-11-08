Aktuálna dnešná cena MicroStrategy je 240.48USD. Trhová kapitalizácia MSTRON je 366,874.3253513376USD. Sledujte aktualizácie cien MSTRON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MicroStrategy je 240.48USD. Trhová kapitalizácia MSTRON je 366,874.3253513376USD. Sledujte aktualizácie cien MSTRON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena MicroStrategy (MSTRON) je $ 240.48, s 5.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MSTRON na USD konverzný kurz je $ 240.48 za MSTRON.
MicroStrategy sa v súčasnosti radí na #2617 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 366.87K, pričom počet coinov v obehu je 1.53K MSTRON. Počas posledných 24 hodín sa MSTRONobchodovalo v rozmedzí od $ 220.42 (low) do $ 240.73 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 363.23027862767054, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 235.64934965371322.
V krátkodobom vývoji sa MSTRON zmenilo o +2.14% za poslednú hodinu a o -10.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 64.27K.
MicroStrategy (MSTRON) informácie o trhu
No.2617
$ 366.87K
$ 64.27K
$ 366.87K
1.53K
1,525.59183862
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia MicroStrategy je $ 366.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 64.27K. Počet coinov v obehu MSTRON je 1.53K, pričom celková zásoba je 1525.59183862. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 366.87K.
História cien MicroStrategy v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 220.42
24 hod Low
$ 240.73
24 hod High
$ 220.42
$ 240.73
$ 363.23027862767054
$ 235.64934965371322
+2.14%
+5.59%
-10.86%
-10.86%
MicroStrategy (MSTRON) história cien USD
Sledujte zmeny cien MicroStrategy za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +12.7301
+5.59%
30 dní
$ -90.02
-27.24%
60 dní
$ -39.52
-14.12%
90 dní
$ -39.52
-14.12%
MicroStrategy dnešná zmena ceny
Dnes MSTRON zaznamenal zmenu o $ +12.7301 (+5.59%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
MicroStrategy zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -90.02 (-27.24%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
MicroStrategy zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MSTRON zmenu o $ -39.52 (-14.12%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
MicroStrategy zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -39.52 (-14.12%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MicroStrategy (MSTRON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MicroStrategy, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny MicroStrategy?
MicroStrategy (MSTR) stock price is influenced by several key factors:
1. Bitcoin price movements - MSTR holds significant Bitcoin reserves, making it highly correlated with crypto markets 2. Company's Bitcoin acquisition strategy and announcements 3. Overall cryptocurrency market sentiment and regulatory news 4. Traditional business performance and software revenue 5. Institutional investor interest in Bitcoin exposure through equities 6. Market volatility and risk appetite 7. CEO Michael Saylor's public statements about Bitcoin strategy
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MicroStrategy?
People want to know MicroStrategy's price today because it's heavily tied to Bitcoin's performance. As one of the largest corporate Bitcoin holders, MSTR stock moves significantly with crypto markets. Investors track it for Bitcoin exposure, volatility trading opportunities, and portfolio decisions.
Cenové predikcie pre MicroStrategy
Cenová predikcia MicroStrategy (MSTRON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MSTRON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MicroStrategy (MSTRON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena MicroStrategy mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MicroStrategy v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MSTRON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MicroStrategy Cenové predikcie.
O MicroStrategy
MSTRON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on decentralization, scalability, and security. MSTRON uses a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity of transactions and reduce the risk of double-spending. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the ecosystem through a process known as mining. MSTRON is typically used for online transactions, digital asset management, and as a medium of exchange within its ecosystem. It is part of a broader movement towards decentralized finance and digital currencies.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MicroStrategy
Akú hodnotu bude mať 1 MicroStrategy v roku 2030?
Ak by hodnota MicroStrategy rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MicroStrategy podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMicroStrategy?
Dnešná cena MicroStrategy je $ 240.48. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MicroStrategy stále dobrou investíciou?
MicroStrategy zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MSTRON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s MicroStrategy?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo MicroStrategy v hodnote $ 64.27K.
Aká je aktuálna cena MicroStrategy?
Živá cena MSTRON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu MicroStrategy vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MSTRON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu MicroStrategy?
Cenu MSTRON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,183.32
+2.36%
ETH
3,436.16
+4.20%
SOL
163.55
+5.23%
COAI
1.1906
+8.95%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MSTRON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MSTRON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena MicroStrategy pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena MicroStrategy v tomto roku?
Cena MicroStrategy by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu MicroStrategy (MSTRON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:51:55 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.