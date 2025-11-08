BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena MicroStrategy je 240.48USD. Trhová kapitalizácia MSTRON je 366,874.3253513376USD. Sledujte aktualizácie cien MSTRON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

MicroStrategy Logo

MicroStrategy kurz (MSTRON)

1 MSTRON na USD aktuálnu cenu:

$240.46
+5.59%1D
USD
MicroStrategy (MSTRON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:51:55 (UTC+8)

Dnešná cena MicroStrategy

Aktuálna dnešná cena MicroStrategy (MSTRON) je $ 240.48, s 5.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MSTRON na USD konverzný kurz je $ 240.48 za MSTRON.

MicroStrategy sa v súčasnosti radí na #2617 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 366.87K, pričom počet coinov v obehu je 1.53K MSTRON. Počas posledných 24 hodín sa MSTRONobchodovalo v rozmedzí od $ 220.42 (low) do $ 240.73 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 363.23027862767054, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 235.64934965371322.

V krátkodobom vývoji sa MSTRON zmenilo o +2.14% za poslednú hodinu a o -10.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 64.27K.

MicroStrategy (MSTRON) informácie o trhu

No.2617

$ 366.87K
$ 64.27K
$ 366.87K
1.53K
1,525.59183862
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia MicroStrategy je $ 366.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 64.27K. Počet coinov v obehu MSTRON je 1.53K, pričom celková zásoba je 1525.59183862. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 366.87K.

História cien MicroStrategy v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 220.42
24 hod Low
$ 240.73
24 hod High

$ 220.42
$ 240.73
$ 363.23027862767054
$ 235.64934965371322
+2.14%

+5.59%

-10.86%

-10.86%

MicroStrategy (MSTRON) história cien USD

Sledujte zmeny cien MicroStrategy za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +12.7301+5.59%
30 dní$ -90.02-27.24%
60 dní$ -39.52-14.12%
90 dní$ -39.52-14.12%
MicroStrategy dnešná zmena ceny

Dnes MSTRON zaznamenal zmenu o $ +12.7301 (+5.59%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

MicroStrategy zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -90.02 (-27.24%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

MicroStrategy zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MSTRON zmenu o $ -39.52 (-14.12%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

MicroStrategy zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -39.52 (-14.12%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MicroStrategy (MSTRON)?

Pozrite si MicroStrategystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre MicroStrategy

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MicroStrategy, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny MicroStrategy?

MicroStrategy (MSTR) stock price is influenced by several key factors:

1. Bitcoin price movements - MSTR holds significant Bitcoin reserves, making it highly correlated with crypto markets
2. Company's Bitcoin acquisition strategy and announcements
3. Overall cryptocurrency market sentiment and regulatory news
4. Traditional business performance and software revenue
5. Institutional investor interest in Bitcoin exposure through equities
6. Market volatility and risk appetite
7. CEO Michael Saylor's public statements about Bitcoin strategy

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MicroStrategy?

People want to know MicroStrategy's price today because it's heavily tied to Bitcoin's performance. As one of the largest corporate Bitcoin holders, MSTR stock moves significantly with crypto markets. Investors track it for Bitcoin exposure, volatility trading opportunities, and portfolio decisions.

Cenové predikcie pre MicroStrategy

Cenová predikcia MicroStrategy (MSTRON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MSTRON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MicroStrategy (MSTRON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MicroStrategy mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MicroStrategy v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MSTRON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MicroStrategy Cenové predikcie.

O MicroStrategy

MSTRON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on decentralization, scalability, and security. MSTRON uses a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity of transactions and reduce the risk of double-spending. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the ecosystem through a process known as mining. MSTRON is typically used for online transactions, digital asset management, and as a medium of exchange within its ecosystem. It is part of a broader movement towards decentralized finance and digital currencies.

Ako nakupovať a investovať MicroStrategy

Ste pripravení začať s MicroStrategy? Nákup MSTRON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MicroStrategy. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MicroStrategy (MSTRON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.53K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MicroStrategy sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť MicroStrategy (MSTRON)

Čo môžete urobiť s MicroStrategy

Vlastníctvo MicroStrategy vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup MicroStrategy (MSTRON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je MicroStrategy (MSTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy Zdroj

Pre hlbšie pochopenie MicroStrategy zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna MicroStrategy webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MicroStrategy

Akú hodnotu bude mať 1 MicroStrategy v roku 2030?
Ak by hodnota MicroStrategy rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MicroStrategy podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
MicroStrategy (MSTRON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o MicroStrategy

MSTRON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MSTRON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MSTRON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s MicroStrategy (MSTRON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem MicroStrategy a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MSTRON/USDT
$240.46
$240.46
+5.57%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

