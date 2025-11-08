BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Microsoft je 496.87USD. Trhová kapitalizácia MSFTON je 2,436,319.9650224391USD. Sledujte aktualizácie cien MSFTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MSFTON

MSFTON informácie o cene

Čo je MSFTON

MSFTON oficiálna webová stránka

MSFTON tokenomika

MSFTON predpoveď cien

MSFTON história

MSFTON Sprievodca nákupom

MSFTON-na-fiat prevodník mien

MSFTON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Microsoft Logo

Microsoft kurz (MSFTON)

1 MSFTON na USD aktuálnu cenu:

$496.96
$496.96
+0.35%1D
USD
Microsoft (MSFTON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:51:48 (UTC+8)

Dnešná cena Microsoft

Aktuálna dnešná cena Microsoft (MSFTON) je $ 496.87, s 0.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MSFTON na USD konverzný kurz je $ 496.87 za MSFTON.

Microsoft sa v súčasnosti radí na #1695 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.44M, pričom počet coinov v obehu je 4.90K MSFTON. Počas posledných 24 hodín sa MSFTONobchodovalo v rozmedzí od $ 494.08 (low) do $ 500.35 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 554.1140723930895, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 492.8458515171225.

V krátkodobom vývoji sa MSFTON zmenilo o +0.29% za poslednú hodinu a o -4.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.97K.

Microsoft (MSFTON) informácie o trhu

No.1695

$ 2.44M
$ 2.44M

$ 51.97K
$ 51.97K

$ 2.44M
$ 2.44M

4.90K
4.90K

4,903.33480593
4,903.33480593

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Microsoft je $ 2.44M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.97K. Počet coinov v obehu MSFTON je 4.90K, pričom celková zásoba je 4903.33480593. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.44M.

História cien Microsoft v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 494.08
$ 494.08
24 hod Low
$ 500.35
$ 500.35
24 hod High

$ 494.08
$ 494.08

$ 500.35
$ 500.35

$ 554.1140723930895
$ 554.1140723930895

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225

+0.29%

+0.35%

-4.15%

-4.15%

Microsoft (MSFTON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Microsoft za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +1.7333+0.35%
30 dní$ -27.66-5.28%
60 dní$ -0.18-0.04%
90 dní$ +46.87+10.41%
Microsoft dnešná zmena ceny

Dnes MSFTON zaznamenal zmenu o $ +1.7333 (+0.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Microsoft zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -27.66 (-5.28%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Microsoft zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MSFTON zmenu o $ -0.18 (-0.04%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Microsoft zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +46.87 (+10.41%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Microsoft (MSFTON)?

Pozrite si Microsoftstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Microsoft

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Microsoft, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Microsoft?

Microsoft stock (MSFT) prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact stock price.

Cloud Business: Azure growth is crucial as cloud computing drives significant revenue.

Product Cycles: Windows, Office 365, and Surface product launches affect investor sentiment.

Market Conditions: Overall tech sector performance and economic indicators influence MSFT.

Competition: Rivalry with Amazon AWS, Google Cloud, and Apple affects market position.

AI Integration: Investments in artificial intelligence and ChatGPT partnerships impact valuation.

Regulatory Environment: Antitrust concerns and government policies can affect stock performance.

Note: MSFTON appears to be a typo - Microsoft trades under ticker MSFT, not as a cryptocurrency.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Microsoft?

People want to know Microsoft (MSFT) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Current price helps assess buying/selling opportunities, monitor performance, and make informed financial choices. However, MSFTON appears to be a cryptocurrency token, not Microsoft stock.

Cenové predikcie pre Microsoft

Cenová predikcia Microsoft (MSFTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MSFTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Microsoft (MSFTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Microsoft mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Microsoft v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MSFTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Microsoft Cenové predikcie.

O Microsoft

MSFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. Its primary role is to facilitate secure, peer-to-peer transactions and smart contracts, enabling users to interact directly without the need for intermediaries. The MSFTON token uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely accepted as an energy-efficient alternative to the proof-of-work model. With its focus on decentralization and security, MSFTON is typically used in applications that require trustless transactions and programmable contracts, such as decentralized finance (DeFi) and other blockchain-based solutions. Its supply and issuance model is designed to maintain a balance between scarcity and accessibility, contributing to its utility within the broader cryptocurrency ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Microsoft

Ste pripravení začať s Microsoft? Nákup MSFTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Microsoft. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Microsoft (MSFTON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 4.90K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Microsoft sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Microsoft (MSFTON)

Čo môžete urobiť s Microsoft

Vlastníctvo Microsoft vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Microsoft (MSFTON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Microsoft (MSFTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Microsoft Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Microsoft zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Microsoft webová stránka
Prieskumník blokov

$496.96
Zrieknutie sa zodpovednosti

