Aktuálna dnešná cena Microsoft (MSFTON) je $ 496.87, s 0.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MSFTON na USD konverzný kurz je $ 496.87 za MSFTON.
Microsoft sa v súčasnosti radí na #1695 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.44M, pričom počet coinov v obehu je 4.90K MSFTON. Počas posledných 24 hodín sa MSFTONobchodovalo v rozmedzí od $ 494.08 (low) do $ 500.35 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 554.1140723930895, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 492.8458515171225.
V krátkodobom vývoji sa MSFTON zmenilo o +0.29% za poslednú hodinu a o -4.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.97K.
Microsoft (MSFTON) informácie o trhu
No.1695
$ 2.44M
$ 51.97K
$ 2.44M
4.90K
4,903.33480593
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Microsoft je $ 2.44M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.97K. Počet coinov v obehu MSFTON je 4.90K, pričom celková zásoba je 4903.33480593. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.44M.
História cien Microsoft v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 494.08
24 hod Low
$ 500.35
24 hod High
$ 494.08
$ 500.35
$ 554.1140723930895
$ 492.8458515171225
+0.29%
+0.35%
-4.15%
Microsoft (MSFTON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Microsoft za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +1.7333
+0.35%
30 dní
$ -27.66
-5.28%
60 dní
$ -0.18
-0.04%
90 dní
$ +46.87
+10.41%
Microsoft dnešná zmena ceny
Dnes MSFTON zaznamenal zmenu o $ +1.7333 (+0.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Microsoft zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -27.66 (-5.28%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Microsoft zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MSFTON zmenu o $ -0.18 (-0.04%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Microsoft zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +46.87 (+10.41%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Microsoft (MSFTON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Microsoft, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Microsoft?
Microsoft stock (MSFT) prices are influenced by several key factors:
Competition: Rivalry with Amazon AWS, Google Cloud, and Apple affects market position.
AI Integration: Investments in artificial intelligence and ChatGPT partnerships impact valuation.
Regulatory Environment: Antitrust concerns and government policies can affect stock performance.
Note: MSFTON appears to be a typo - Microsoft trades under ticker MSFT, not as a cryptocurrency.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Microsoft?
People want to know Microsoft (MSFT) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Current price helps assess buying/selling opportunities, monitor performance, and make informed financial choices. However, MSFTON appears to be a cryptocurrency token, not Microsoft stock.
Cenové predikcie pre Microsoft
Cenová predikcia Microsoft (MSFTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MSFTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Microsoft (MSFTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Microsoft mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Microsoft v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MSFTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Microsoft Cenové predikcie.
O Microsoft
MSFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. Its primary role is to facilitate secure, peer-to-peer transactions and smart contracts, enabling users to interact directly without the need for intermediaries. The MSFTON token uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely accepted as an energy-efficient alternative to the proof-of-work model. With its focus on decentralization and security, MSFTON is typically used in applications that require trustless transactions and programmable contracts, such as decentralized finance (DeFi) and other blockchain-based solutions. Its supply and issuance model is designed to maintain a balance between scarcity and accessibility, contributing to its utility within the broader cryptocurrency ecosystem.
Koľko dnes stojíMicrosoft?
Dnešná cena Microsoft je $ 496.87. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Microsoft stále dobrou investíciou?
Microsoft zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MSFTON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Microsoft?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Microsoft v hodnote $ 51.97K.
Aká je aktuálna cena Microsoft?
Živá cena MSFTON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Microsoft vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MSFTON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Microsoft?
Cenu MSFTON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,111.44
+2.29%
ETH
3,435.52
+4.18%
SOL
163.49
+5.19%
COAI
1.1901
+8.91%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena Microsoft v tomto roku?
Cena Microsoft by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Microsoft (MSFTON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:51:48 (UTC+8)
