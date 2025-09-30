Misbloc (MSB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Misbloc (MSB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:16:24 (UTC+8)
USD

Misbloc (MSB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Misbloc (MSB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 351.55K
$ 351.55K
Celková ponuka:
$ 300.00M
$ 300.00M
Počet coinov v obehu:
$ 199.02M
$ 199.02M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 529.92K
$ 529.92K
Historické maximum:
$ 0.5397
$ 0.5397
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.0017664
$ 0.0017664

Misbloc (MSB) informácie

MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.

Oficiálna webová stránka:
http://misblock.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824

Misbloc (MSB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Misbloc (MSB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MSB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MSB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MSB tokenomiku, preskúmajte cenu MSB tokenu naživo!

Ako kúpiť MSB

Máte záujem pridať Misbloc (MSB) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MSB vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Misbloc (MSB) história cien

Analýza histórie cien MSB pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MSB cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MSB asi smeruje? Naša MSB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

