MrMint (MRMINT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MrMint (MRMINT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
MrMint (MRMINT) informácie

Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless.

Oficiálna webová stránka:
https://mrmint.io/
Biela kniha:
https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3

MrMint (MRMINT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MrMint (MRMINT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 60.38M
$ 60.38M$ 60.38M
Historické maximum:
$ 0.6345
$ 0.6345$ 0.6345
Historické minimum:
$ 0.000000000000000004
$ 0.000000000000000004$ 0.000000000000000004
Aktuálna cena:
$ 0.06038
$ 0.06038$ 0.06038

MrMint (MRMINT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MrMint (MRMINT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MRMINT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MRMINT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MRMINT tokenomiku, preskúmajte cenu MRMINT tokenu naživo!

Ako kúpiť MRMINT

Máte záujem pridať MrMint (MRMINT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MRMINT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MrMint (MRMINT) história cien

Analýza histórie cien MRMINT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MRMINT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MRMINT asi smeruje? Naša MRMINT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.