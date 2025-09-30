MPAA (MPAA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MPAA (MPAA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:07:11 (UTC+8)
USD

MPAA (MPAA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MPAA (MPAA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 177.67B
$ 177.67B$ 177.67B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 143.56K
$ 143.56K$ 143.56K
Historické maximum:
$ 0.003
$ 0.003$ 0.003
Historické minimum:
$ 0.000004772014582447
$ 0.000004772014582447$ 0.000004772014582447
Aktuálna cena:
$ 0.000000808
$ 0.000000808$ 0.000000808

MPAA (MPAA) informácie

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

Oficiálna webová stránka:
https://mpaa.io
Biela kniha:
https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5

MPAA (MPAA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MPAA (MPAA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MPAA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MPAA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MPAA tokenomiku, preskúmajte cenu MPAA tokenu naživo!

Ako kúpiť MPAA

Máte záujem pridať MPAA (MPAA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MPAA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MPAA (MPAA) história cien

Analýza histórie cien MPAA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MPAA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MPAA asi smeruje? Naša MPAA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov