MORI COIN (MORI) tokenomika

MORI COIN (MORI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MORI COIN (MORI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:44:20 (UTC+8)
USD

MORI COIN (MORI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MORI COIN (MORI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 14.12M
$ 14.12M$ 14.12M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 800.01M
$ 800.01M$ 800.01M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.65M
$ 17.65M$ 17.65M
Historické maximum:
$ 0.23
$ 0.23$ 0.23
Historické minimum:
$ 0.01672983602167047
$ 0.01672983602167047$ 0.01672983602167047
Aktuálna cena:
$ 0.01765
$ 0.01765$ 0.01765

MORI COIN (MORI) informácie

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

Oficiálna webová stránka:
https://morico.in/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/8ZHE4ow1a2jjxuoMfyExuNamQNALv5ekZhsBn5nMDf5e

MORI COIN (MORI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MORI COIN (MORI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MORI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MORI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MORI tokenomiku, preskúmajte cenu MORI tokenu naživo!

Ako kúpiť MORI

Máte záujem pridať MORI COIN (MORI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MORI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MORI COIN (MORI) história cien

Analýza histórie cien MORI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MORI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MORI asi smeruje? Naša MORI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov