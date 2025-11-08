Aktuálna dnešná cena MORI COIN je 0.03USD. Trhová kapitalizácia MORI je 24,000,239.55USD. Sledujte aktualizácie cien MORI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MORI COIN je 0.03USD. Trhová kapitalizácia MORI je 24,000,239.55USD. Sledujte aktualizácie cien MORI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
MORI COIN sa v súčasnosti radí na #693 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 24.00M, pričom počet coinov v obehu je 800.01M MORI. Počas posledných 24 hodín sa MORIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02836 (low) do $ 0.03319 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.20062000753120068, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02241657164171012.
V krátkodobom vývoji sa MORI zmenilo o +2.91% za poslednú hodinu a o +0.67% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 137.64K.
MORI COIN (MORI) informácie o trhu
No.693
$ 24.00M
$ 137.64K
$ 30.00M
800.01M
999,999,999
999,998,186
80.00%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia MORI COIN je $ 24.00M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 137.64K. Počet coinov v obehu MORI je 800.01M, pričom celková zásoba je 999998186. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 30.00M.
História cien MORI COIN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02836
24 hod Low
$ 0.03319
24 hod High
$ 0.02836
$ 0.03319
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
+2.91%
-5.71%
+0.67%
+0.67%
MORI COIN (MORI) história cien USD
Sledujte zmeny cien MORI COIN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0018167
-5.71%
30 dní
$ -0.00617
-17.06%
60 dní
$ -0.01197
-28.53%
90 dní
$ -0.0333
-52.61%
MORI COIN dnešná zmena ceny
Dnes MORI zaznamenal zmenu o $ -0.0018167 (-5.71%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
MORI COIN zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00617 (-17.06%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
MORI COIN zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MORI zmenu o $ -0.01197 (-28.53%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
MORI COIN zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0333 (-52.61%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MORI COIN (MORI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MORI COIN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny MORI COIN?
Several key factors influence MORI COIN (MORI) prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and adoption rates 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Supply and demand dynamics 8. Community engagement and social media buzz 9. Exchange listings and accessibility 10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
These elements interact to create price volatility typical of smaller altcoins.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MORI COIN?
People want to know MORI COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre MORI COIN
Cenová predikcia MORI COIN (MORI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MORI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MORI COIN (MORI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena MORI COIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MORI COIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MORI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MORI COIN Cenové predikcie.
O MORI COIN
MORI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The MORI blockchain uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including payments and governance. The supply of MORI is capped, with new coins issued as rewards for validators. Its design and features make it a popular choice for users seeking a decentralized, secure, and private means of conducting transactions.
Ako nakupovať a investovať MORI COIN
Ste pripravení začať s MORI COIN? Nákup MORI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MORI COIN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MORI COIN (MORI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 800.01M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MORI COIN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s MORI COIN
Vlastníctvo MORI COIN vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota MORI COIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MORI COIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMORI COIN?
Dnešná cena MORI COIN je $ 0.03. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MORI COIN stále dobrou investíciou?
MORI COIN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MORI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s MORI COIN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo MORI COIN v hodnote $ 137.64K.
Aká je aktuálna cena MORI COIN?
Živá cena MORI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu MORI COIN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MORI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu MORI COIN?
Cenu MORI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,108.85
+2.29%
ETH
3,435.76
+4.19%
SOL
163.43
+5.16%
COAI
1.1893
+8.84%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MORI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MORI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena MORI COIN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena MORI COIN v tomto roku?
Cena MORI COIN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu MORI COIN (MORI).
MORI COIN (MORI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.