Aktuálna dnešná cena MORI COIN je 0.03USD. Trhová kapitalizácia MORI je 24,000,239.55USD. Sledujte aktualizácie cien MORI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MORI COIN je 0.03USD. Trhová kapitalizácia MORI je 24,000,239.55USD. Sledujte aktualizácie cien MORI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

MORI COIN kurz (MORI)

1 MORI na USD aktuálnu cenu:

$0.03
-5.71%1D
USD
MORI COIN (MORI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:51:34 (UTC+8)

Dnešná cena MORI COIN

Aktuálna dnešná cena MORI COIN (MORI) je $ 0.03, s 5.71% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MORI na USD konverzný kurz je $ 0.03 za MORI.

MORI COIN sa v súčasnosti radí na #693 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 24.00M, pričom počet coinov v obehu je 800.01M MORI. Počas posledných 24 hodín sa MORIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02836 (low) do $ 0.03319 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.20062000753120068, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02241657164171012.

V krátkodobom vývoji sa MORI zmenilo o +2.91% za poslednú hodinu a o +0.67% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 137.64K.

MORI COIN (MORI) informácie o trhu

No.693

$ 24.00M
$ 137.64K
$ 30.00M
800.01M
999,999,999
999,998,186
80.00%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia MORI COIN je $ 24.00M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 137.64K. Počet coinov v obehu MORI je 800.01M, pričom celková zásoba je 999998186. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 30.00M.

História cien MORI COIN v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02836
24 hod Low
$ 0.03319
24 hod High

$ 0.02836
$ 0.03319
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
+2.91%

-5.71%

+0.67%

+0.67%

MORI COIN (MORI) história cien USD

Sledujte zmeny cien MORI COIN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0018167-5.71%
30 dní$ -0.00617-17.06%
60 dní$ -0.01197-28.53%
90 dní$ -0.0333-52.61%
MORI COIN dnešná zmena ceny

Dnes MORI zaznamenal zmenu o $ -0.0018167 (-5.71%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

MORI COIN zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00617 (-17.06%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

MORI COIN zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MORI zmenu o $ -0.01197 (-28.53%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

MORI COIN zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0333 (-52.61%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MORI COIN (MORI)?

Pozrite si MORI COINstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre MORI COIN

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MORI COIN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny MORI COIN?

Several key factors influence MORI COIN (MORI) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption rates
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and social media buzz
9. Exchange listings and accessibility
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

These elements interact to create price volatility typical of smaller altcoins.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MORI COIN?

People want to know MORI COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre MORI COIN

Cenová predikcia MORI COIN (MORI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MORI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MORI COIN (MORI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MORI COIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MORI COIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MORI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MORI COIN Cenové predikcie.

O MORI COIN

MORI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The MORI blockchain uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including payments and governance. The supply of MORI is capped, with new coins issued as rewards for validators. Its design and features make it a popular choice for users seeking a decentralized, secure, and private means of conducting transactions.

Ako nakupovať a investovať MORI COIN

Ste pripravení začať s MORI COIN? Nákup MORI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MORI COIN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MORI COIN (MORI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 800.01M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MORI COIN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť MORI COIN (MORI)

Čo môžete urobiť s MORI COIN

Vlastníctvo MORI COIN vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup MORI COIN (MORI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN Zdroj

Pre hlbšie pochopenie MORI COIN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna MORI COIN webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MORI COIN

Akú hodnotu bude mať 1 MORI COIN v roku 2030?
Ak by hodnota MORI COIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MORI COIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
MORI COIN (MORI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o MORI COIN

MORI USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MORI s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MORI USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s MORI COIN (MORI) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem MORI COIN a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MORI/USDT
$0.03
$0.03$0.03
-5.68%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

