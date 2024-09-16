Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Moodeng on Eth (MOODENGETH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) informácie

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Oficiálna webová stránka:
https://moodeng.vip/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad

Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Moodeng on Eth (MOODENGETH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.24M
Celková ponuka:
$ 414.51B
Počet coinov v obehu:
$ 408.51B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.46M
Historické maximum:
$ 0.00043539
Historické minimum:
$ 0.000000058464497807
Aktuálna cena:
$ 0.00001773
Moodeng on Eth (MOODENGETH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Moodeng on Eth (MOODENGETH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MOODENGETH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MOODENGETH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MOODENGETH tokenomiku, preskúmajte cenu MOODENGETH tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.