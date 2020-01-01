Moo Deng (MOODENG) tokenomika
Moo Deng (MOODENG) informácie
Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.
Moo Deng (MOODENG) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Moo Deng (MOODENG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Podrobná štruktúra tokenu Moo Deng (MOODENG)
Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania MOODENG tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.
Issuance Mechanism
- Blockchain: Moo Deng (MOODENG) is a Solana-based meme coin.
- Launch: The token was launched in September 2024, with its initial distribution occurring via the Pump.fun platform, a popular meme token launchpad on Solana.
- Supply: The total supply and detailed emission schedule are not explicitly disclosed in available sources, but the token rapidly reached a large number of holders and significant market capitalization shortly after launch.
Allocation Mechanism
- Community and Rewards: A portion of tokens is allocated for community rewards, liquidity, and marketing. This structure is designed to foster engagement and ensure smooth trading operations.
- Charity: Moo Deng has a unique allocation for charity, pledging trading profits through the Moonshot app to the Khao Kheow Open Zoo, which is home to the real Moo Deng hippo.
- No Explicit Vesting/Team Allocation: There is no public evidence of a formal vesting schedule or team allocation, which is typical for many meme coins.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculation and Trading: The primary use of MOODENG is for speculative trading. The token has no defined utility beyond being exchanged or held for potential price appreciation.
- Community Engagement: The project leverages its strong community and cultural appeal, including merchandise sales (T-shirts, plush toys) and social campaigns, to incentivize holding and participation.
- Charitable Incentive: A portion of trading profits is directed to charity, providing a social incentive for participation.
- No Staking or Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or other DeFi incentives directly tied to the token.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no mention of a formal token locking or vesting mechanism for MOODENG. Tokens are freely tradable upon acquisition, and there are no restrictions on transfers or sales.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: All tokens are liquid and tradable immediately after launch. There is no scheduled unlocking or vesting period.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Launched on Solana via Pump.fun in Sep 2024; total supply not publicly detailed
|Allocation
|Community rewards, liquidity, marketing, and charity; no formal team/vesting allocation
|Usage/Incentive
|Speculative trading, community engagement, charity donations; no staking/yield
|Locking
|None; tokens are freely tradable
|Unlocking Time
|Immediate; no vesting or lockup
Additional Context and Implications
- Volatility: As a meme coin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and speculative trading.
- Liquidity Risks: Large holders may face challenges selling without impacting the market price, a common issue in the meme coin sector.
- No Intrinsic Utility: The token’s value is driven by community hype, cultural relevance, and speculative demand rather than underlying utility or protocol fees.
- Charity and Social Impact: The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors.
- Regulatory and Sustainability Concerns: The lack of formal vesting, utility, or governance mechanisms may expose the project to regulatory scrutiny and questions about long-term sustainability.
In conclusion, Moo Deng (MOODENG) exemplifies the meme coin model: rapid, community-driven growth, immediate liquidity, and a focus on cultural and charitable engagement rather than technical or economic innovation. Investors should be aware of the high risks and speculative nature inherent to such tokens.
Moo Deng (MOODENG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Moo Deng (MOODENG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MOODENG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MOODENG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MOODENG tokenomiku, preskúmajte cenu MOODENG tokenu naživo!
Ako kúpiť MOODENG
Máte záujem pridať Moo Deng (MOODENG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MOODENG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Moo Deng (MOODENG) história cien
Analýza histórie cien MOODENG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
MOODENG cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MOODENG asi smeruje? Naša MOODENG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Kúpte Moo Deng (MOODENG)
Suma
1 MOODENG = 0.1451 USD