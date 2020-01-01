Infiblue World (MONIE) tokenomika

Infiblue World (MONIE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Infiblue World (MONIE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Infiblue World (MONIE) informácie

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Oficiálna webová stránka:
https://infiblue.world/
Biela kniha:
https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3

Infiblue World (MONIE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Infiblue World (MONIE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 45.88M
$ 45.88M$ 45.88M
Historické maximum:
$ 0.7599
$ 0.7599$ 0.7599
Historické minimum:
$ 0.00868728746424539
$ 0.00868728746424539$ 0.00868728746424539
Aktuálna cena:
$ 0.02294
$ 0.02294$ 0.02294

Infiblue World (MONIE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Infiblue World (MONIE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MONIE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MONIE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MONIE tokenomiku, preskúmajte cenu MONIE tokenu naživo!

Ako kúpiť MONIE

Máte záujem pridať Infiblue World (MONIE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MONIE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Infiblue World (MONIE) história cien

Analýza histórie cien MONIE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MONIE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MONIE asi smeruje? Naša MONIE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.