MongCoin (MONG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MongCoin (MONG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

MongCoin (MONG) informácie

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

Oficiálna webová stránka:
https://mong.life
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c

MongCoin (MONG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MongCoin (MONG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.64M
$ 1.64M
Celková ponuka:
$ 690.00T
$ 690.00T
Počet coinov v obehu:
$ 581.20T
$ 581.20T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.95M
$ 1.95M
Historické maximum:
$ 0.000000379982
$ 0.000000379982
Historické minimum:
$ 0.000000000014558853
$ 0.000000000014558853
Aktuálna cena:
$ 0.000000002822
$ 0.000000002822

MongCoin (MONG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MongCoin (MONG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MONG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MONG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MONG tokenomiku, preskúmajte cenu MONG tokenu naživo!

Ako kúpiť MONG

Máte záujem pridať MongCoin (MONG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MONG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MongCoin (MONG) história cien

Analýza histórie cien MONG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MONG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MONG asi smeruje? Naša MONG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.