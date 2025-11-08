Aktuálna dnešná cena Momo je 0.002792USD. Trhová kapitalizácia MOMO je --USD. Sledujte aktualizácie cien MOMO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Momo je 0.002792USD. Trhová kapitalizácia MOMO je --USD. Sledujte aktualizácie cien MOMO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Momo (MOMO) je $ 0.002792, s 13.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MOMO na USD konverzný kurz je $ 0.002792 za MOMO.
Momo sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MOMO. Počas posledných 24 hodín sa MOMOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002281 (low) do $ 0.00294 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa MOMO zmenilo o +4.10% za poslednú hodinu a o -28.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 83.51K.
Momo (MOMO) informácie o trhu
$ 83.51K
$ 83.51K$ 83.51K
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Momo je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 83.51K. Počet coinov v obehu MOMO je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Momo v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
$ 0.00294
$ 0.00294$ 0.00294
24 hod High
$ 0.00294
$ 0.00294$ 0.00294
+4.10%
+13.56%
-28.74%
-28.74%
Momo (MOMO) história cien USD
Sledujte zmeny cien Momo za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00033482
+13.56%
30 dní
$ -0.003052
-52.23%
60 dní
$ -0.000062
-2.18%
90 dní
$ -0.009168
-76.66%
Momo dnešná zmena ceny
Dnes MOMO zaznamenal zmenu o $ +0.00033482 (+13.56%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Momo zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003052 (-52.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Momo zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MOMO zmenu o $ -0.000062 (-2.18%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Momo zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.009168 (-76.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Momo (MOMO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Momo, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Momo?
Several key factors influence MOMO cryptocurrency prices:
Utility Adoption: Real-world use cases and platform integration increase demand.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Momo?
People want to know Momo (MOMO) price today for several key reasons:
Trading decisions - Active traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments and maximize profits.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' current value to assess performance and make rebalancing decisions.
Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and potential entry/exit points.
Investment timing - Knowing current prices helps determine whether it's a good time to invest or take profits.
Risk management - Price monitoring allows setting stop-losses and managing exposure to volatility.
Cenové predikcie pre Momo
Cenová predikcia Momo (MOMO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MOMO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Momo (MOMO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Momo mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Momo v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MOMO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Momo Cenové predikcie.
O Momo
MOMO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The MOMO network utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower fees compared to traditional Proof of Work (PoW) systems. The supply of MOMO tokens is fixed, with new tokens being issued to holders as rewards for staking their tokens and helping to secure the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, MOMO is often used for transactions involving digital assets, as well as for staking to earn rewards.
Ako nakupovať a investovať Momo
Ste pripravení začať s Momo? Nákup MOMO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Momo. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Momo (MOMO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Momo sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Momo
Vlastníctvo Momo vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Momo rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Momo podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMomo?
Dnešná cena Momo je $ 0.002792. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Momo stále dobrou investíciou?
Momo zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MOMO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Momo?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Momo v hodnote $ 83.51K.
Aká je aktuálna cena Momo?
Živá cena MOMO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Momo vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MOMO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Momo?
Cenu MOMO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,140.83
+2.32%
ETH
3,435.48
+4.18%
SOL
163.36
+5.11%
COAI
1.1861
+8.54%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MOMO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MOMO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Momo pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Momo v tomto roku?
Cena Momo by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Momo (MOMO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:51:06 (UTC+8)
