Aktuálna dnešná cena Momo je 0.002792USD. Trhová kapitalizácia MOMO je --USD. Sledujte aktualizácie cien MOMO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Momo Logo

Momo kurz (MOMO)

$0.002804
+13.56%1D
USD
Momo (MOMO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:51:06 (UTC+8)

Dnešná cena Momo

Aktuálna dnešná cena Momo (MOMO) je $ 0.002792, s 13.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MOMO na USD konverzný kurz je $ 0.002792 za MOMO.

Momo sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MOMO. Počas posledných 24 hodín sa MOMOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002281 (low) do $ 0.00294 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MOMO zmenilo o +4.10% za poslednú hodinu a o -28.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 83.51K.

Momo (MOMO) informácie o trhu

$ 83.51K
$ 0.00
Aktuálna trhová kapitalizácia Momo je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 83.51K. Počet coinov v obehu MOMO je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Momo v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+4.10%

+13.56%

-28.74%

-28.74%

Momo (MOMO) história cien USD

Sledujte zmeny cien Momo za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00033482+13.56%
30 dní$ -0.003052-52.23%
60 dní$ -0.000062-2.18%
90 dní$ -0.009168-76.66%
Momo dnešná zmena ceny

Dnes MOMO zaznamenal zmenu o $ +0.00033482 (+13.56%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Momo zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003052 (-52.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Momo zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MOMO zmenu o $ -0.000062 (-2.18%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Momo zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.009168 (-76.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Momo (MOMO)?

Pozrite si Momostránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Momo

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Momo, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Momo?

Several key factors influence MOMO cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact MOMO's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential gains.

Platform Development: Updates, new features, and technological improvements to the MOMO ecosystem affect investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and collaborations can boost adoption and price.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market perception.

Social Media Buzz: Community engagement and influencer mentions drive retail investor interest.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, MOMO often follows Bitcoin's price movements.

Supply Dynamics: Token burning, staking rewards, and circulation changes affect scarcity.

Utility Adoption: Real-world use cases and platform integration increase demand.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Momo?

People want to know Momo (MOMO) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments and maximize profits.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' current value to assess performance and make rebalancing decisions.

Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and potential entry/exit points.

Investment timing - Knowing current prices helps determine whether it's a good time to invest or take profits.

Risk management - Price monitoring allows setting stop-losses and managing exposure to volatility.

Cenové predikcie pre Momo

Cenová predikcia Momo (MOMO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MOMO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Momo (MOMO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Momo mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Momo v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MOMO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Momo Cenové predikcie.

O Momo

MOMO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The MOMO network utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower fees compared to traditional Proof of Work (PoW) systems. The supply of MOMO tokens is fixed, with new tokens being issued to holders as rewards for staking their tokens and helping to secure the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, MOMO is often used for transactions involving digital assets, as well as for staking to earn rewards.

Ako nakupovať a investovať Momo

Ste pripravení začať s Momo? Nákup MOMO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Momo. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Momo (MOMO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Momo sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Momo

Vlastníctvo Momo vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Momo (MOMO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Momo (MOMO)

$MOMO is the first female Shiba Inu meme coin and the brother token to $BONK.

Momo Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Momo zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Momo

Akú hodnotu bude mať 1 Momo v roku 2030?
Ak by hodnota Momo rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Momo podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Momo (MOMO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

