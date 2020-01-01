Mochi (MOCHI) tokenomika

Mochi (MOCHI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mochi (MOCHI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Mochi (MOCHI) informácie

The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat!

Oficiálna webová stránka:
https://mochithecatcoin.com/
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50

Mochi (MOCHI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mochi (MOCHI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.57M
Celková ponuka:
$ 1.00T
Počet coinov v obehu:
$ 937.63B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.01M
Historické maximum:
$ 0.0000848012
Historické minimum:
$ 0.0000014397700894
Aktuálna cena:
$ 0.0000070068
Mochi (MOCHI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mochi (MOCHI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MOCHI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MOCHI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MOCHI tokenomiku, preskúmajte cenu MOCHI tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.