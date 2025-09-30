MOBIX (MOBX) tokenomika

MOBIX (MOBX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MOBIX (MOBX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:06:30 (UTC+8)
USD

MOBIX (MOBX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MOBIX (MOBX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 104.44M
$ 104.44M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.98M
$ 1.98M
Historické maximum:
$ 0.38886
$ 0.38886
Historické minimum:
$ 0.011573141688408596
$ 0.011573141688408596
Aktuálna cena:
$ 0.01897
$ 0.01897

MOBIX (MOBX) informácie

MOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas.

Oficiálna webová stránka:
https://mobix.ai
Biela kniha:
https://mobix.ai/mobix-litepaper-v-1-3/
Prieskumník blokov:
https://www.mintscan.io/fetchai

MOBIX (MOBX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MOBIX (MOBX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MOBX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MOBX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MOBX tokenomiku, preskúmajte cenu MOBX tokenu naživo!

Ako kúpiť MOBX

Máte záujem pridať MOBIX (MOBX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MOBX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MOBIX (MOBX) história cien

Analýza histórie cien MOBX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MOBX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MOBX asi smeruje? Naša MOBX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

